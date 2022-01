Carlo Nordio: chi è, età, curriculum e vita privata del candidato al Quirinale di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni propone Carlo Nordio come candidato alla presidenza della Repubblica. E’ avvenuto questa mattina durante il vertice tra i Grandi elettori di Fratelli d’Italia. Questa scelta è stata attuata in quanto, con un tale candidato, il centrosinistra non dovrebbe porre il veto in quanto Nordio non è un politico di centrodestra. Egli, infatti, è nato a Treviso nel 1947 ed è un magistrato che non ha mai ricoperto un incarico politico.

Carlo Nordio: chi è, vita privata, candidato

Carlo Nordio è nato a Treviso il 6 febbraio 1947. E’ un ex magistrato diventato famoso per l’inchiesta sul MOSE di Venezia, oltre che per le inchieste che condusse sulle Brigate Rosse negli anni Ottanta. E’ stato magistrato a partire dal 1977. Condusse anche un’inchiesta sulle cooperative rosse (Mani pulite) e indagò su Tangentopoli. È stato consulente della Commissione Parlamentare per il terrorismo e presidente della Commissione Ministeriale per la riforma del codice penale. Fino alla pensione, avvenuta nel 2017, è stato procuratore aggiunto di Venezia. Ha collaborato con molte riviste giuridiche e quotidiani, inoltre nel 2010 ha scritto un libro, In attesa di giustizia. Dialogo sulle riforme possibili (insieme all’ex deputato e sindaco di Milano Giuliano Pisapia). Infine, a partire dalla fine del 2018, è componente del CdA della Fondazione Luigi Einaudi Onlus.

