Elezione Presidente della Repubblica 2022, orario, risultati e dove vedere la diretta tv e streaming oggi 24 gennaio. Ci siamo. Oggi iniziano le votazioni che porteranno ad eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale. Una corsa quanto mai incerta dopo la rinuncia anche di Silvio Berlusconi, che pure sembrava uno dei candidati con le maggiori chances di trionfo. Ma dopo il passo indietro dell’ex Premier adesso si cerca di capire chi sarà il favorito.

Elezione Presidente della Repubblica 2022: il meccanismo, chi sono gli elettori

Intanto è bene ribadire come funziona il meccanismo che porta all’elezione del Presidente della Repubblica. Il suo mandato, come è noto, dura sette anni. Per i primi tre scrutini servirà la maggioranza qualificata (2/3) della platea degli aventi diritto o grandi elettori che sono in tutto 1.009 così ripartiti:

630 deputati

321 senatori (comprensivi di quelli a vita)

(comprensivi di quelli a vita) 58 delegati dai Consigli Regionali

Dalla quarta votazione in poi è sufficiente la maggioranza assoluta, ovvero il 50% +1 dei votanti. Ma chi parte favorito? E chi potrebbe avere invece maggiori possibilità dal quarto scrutinio in poi? Al momento è difficile azzardare qualsiasi previsione.

Elezione Presidente della Repubblica 2022, orario, risultati e dove vedere la diretta tv e streaming oggi 24 gennaio 2022

Intanto ricordiamo l’appuntamento di oggi data prevista per la prima votazione. Il primo voto si terrà infatti tra poche ore nel pomeriggio di lunedì 24 gennaio 2022 alle ore 15.00. Tutte le principali reti televisive dedicheranno, come prevedibile, ampio spazio alle elezioni. Pertanto sarà possibile seguire tutte le operazioni su Rai1, La7, Sky Tg 24 e in streaming nelle relative piattaforme. Disponibile anche il canale YouTube della Presidenza della Repubblica e della Camera dei Deputati. Quest’ultimo canale aprirà il collegamento dalle ore 14.05.