Carta d’identità elettronica: open day sabato 9 aprile, ecco come prenotare

Dopo il caos della scorsa settimana, sabato 9 aprile sarà nuovamente possibile richiedere la carta di identità elettronica. Onde evitare disordini, questa volta sarà necessario prenotarsi. Nove i municipi coinvolti e tre i chioschi attrezzati, per un totale di 49 postazioni aperte al pubblico.

I municipi e i chioschi attrezzati straordinariamente aperti al pubblico sono i seguenti: Municipio II, IV, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV. Chiosco di Piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune; aperti anche la domenica mattina.

Carta di identità elettronica: come prenotare

Per evitare disagi il sistema di prenotazione previsto dall’Amministrazione Capitolina sarà attivo a partire da domani, venerdì 8 aprile, dalle ore 9 e fino ad esaurimento della disponibilità. Sarà possibile prenotare la richiesta di cartà d’identità direttamente sul sitema di prenotazione Agenda Cie.

Tutti i cittadini che otterranno il ticket saranno dunque certi di poter ottenere la carta di identità elettronica nel corso del prossimo fine settimana previo presentazione allo sportello. Per concludere la procedura sarà necessario essere muniti di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Orari e indirizzi dei municipi coinvolti

Municipio II: le sedi di Via Dire Daua 11, Via Catania 7o, Via Goito 35 saranno aperti sabato 9 aprile dalle ore 8.30 alle 14;

Municipio IV: la sede di Via Rivisondoli 2 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 16.30;

Municipio VII: la sede di Piazza di Cinecittà 11 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 16.30;

Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 15.30;

Municipio XI: la sede di Via Portuense 579 sarà aperta sabato aprile dalle ore 8.30 alle 15.30. Oltre alla partecipazione al click day, nello stesso giorno saranno svolte operazioni di recupero delle file pregresse;

Municipio XII: la sede di Via Fabiola 14 sarà aperta sabato 9 aprile dalle ore 8.30 alle 13.30;

Municipio XIII: la sede di Via Aurelia 470 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 12.30. Dalle 12.30 alle 16.30 le postazioni saranno atttive per il recupero delle file pregresse;

Municipio XIV: la sede di S.MAria della pietà 5 — Padiglione 29 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 9.00 alle 16.00.