Cartello esilarante davanti una buca in strada, ecco cosa c’era scritto: parole forti

Cartello con su scritto un messaggio piuttosto particolare apparso in una delle principali strade di Roma, proprio davanti ad una buca. Ecco il contenuto di questo cartello.

La gente ormai è stanca di “subire” e si ribella. Dopo i cartelli affissi anche all’interno degli ascensori da parte di condomini stanchi di sentire l’odore di sudore di altri condomini, chiedendo loro di “lavarsi”, un altro cartello è apparso a Roma proprio in strada, davanti ad una buca.

Roma è la capitale d’Italia, una ricca ricca di storia, di cultura e di arte. Milioni di turisti arrivano giorno dopo giorno nella capitale, per visitare e ammirare le tantissime attrazioni presenti sul territorio.

Sicuramente a Roma c’è tanto da vedere, a cominciare dal Colosseo, a finire al Foro Romano e poi ancora Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi, Trinità dei Monti. Se si va a Roma non si può non andare a Piazza San Pietro meglio conosciuta come la Città del Vaticano, la sede della Chiesa Cattolica.

Insomma, di attrattive ce ne sono davvero tante e per visitare Roma occorre del tempo.

Cartello apparso davanti ad una buca in strada a Roma

Trattandosi della capitale d’Italia ci si aspetta che tutto sia alla perfezione, che non ci siano disservizi e problemi vari. Purtroppo, e la cronaca di tutti i giorni ce lo conferma, non è così. La storia che stiamo per raccontarvi oggi parla di una buca sorta in una delle principali strade della Capitale, che pare non sia stata mai riparata.

Questa buca è apparsa ben oltre 5 mesi fa e nonostante le varie segnalazioni, nessuno si è preso la briga di andare a fare un sopralluogo e sistemare la buca, che tra l’altro potrebbe causare anche degli incidenti.

Ormai le buche a Roma non si contano più e stanno anche diventando un problema non indifferente per i residenti ed anche per i turisti. Le buche rischiano infatti di andare a causare dei problemi alla circolazione dei pedoni così come dei veicoli. Sicuramente ci sono tanti fattori che concorrono alla nascita di queste buche, come l’usura delle strade, ed ancora il fatto che queste invecchino e non vengano mai riparare, le condizioni climatiche e meteorologiche e tanto altro.

Torniamo alla buca che da cinque mesi è presente in una delle principali e più trafficate strade di Roma. Proprio davanti a questa buca, è apparso un cartello con un messaggio piuttosto singolare, che tra l’altro è apparso anche sulla pagina Instagram Welcometofavelas_4K che è solita pubblicare questo tipo di contenuti abbastanza curiosi e strani che accadono sul territorio italiano.

Il messaggio molto forte apparso davanti alla buca

“Visto che dopo 5 mesi non siamo riusciti a ripararla, potete utilizzarla come ce**o alla turca”. Questo il messaggio che è apparso nel cartello davanti alla buca e che di certo ha fatto sorridere tutti quanti, ma l’intento ovviamente era un altro, ovvero far riflettere.

L’immagine che è apparsa su questo profilo Instagram, è stata inevitabilmente commentata da diversi utenti del web che hanno fatto ironia. Molti gli utenti romani che hanno manifestato anche la loro rabbia per questa situazione definita incresciosa che dura ormai da troppo tempo.

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, purtroppo a Roma le buche sono sempre di più, causate da uno scarso piano di manutenzione che ormai va avanti da tanti anni.

Le strade non vengono più riparate, di conseguenza se c’è una piccola buca, con il tempo questa tenderà ad allargarsi, diventando anche una voragine in determinate circostante.

Il problema delle buche a Roma

Un problema di cui in tanti si stanno lamentando in questi anni. Ciò nonostante l’amministrazione comunale sembra non abbia preso alcun provvedimento almeno ad oggi.

Le autorità dovrebbero sicuramente impegnarsi e mettere su un nuovo piano di lavoro, manutenzione e riparazione delle strade. In questo modo, si renderebbero le strade non soltanto più sicure per la circolazione, ma anche più belle e degne di una città come Roma.

Bisognerebbe intervenire ancora con interventi di riqualificazione delle strade, realizzando lavori di manutenzione preventiva. Ed ancora trovare delle soluzioni che possano avere effetti a lungo termine.

Purtroppo il problema della scarsa o inesistente manutenzione delle strade, non è un problema circoscritto alla città di Roma. Questo problema c’è un pò ovunque.