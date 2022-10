Casalbernocchi, approvata mozione per la sicurezza dei sottopassi

Il X municipio si attiva per garantire la sicurezza dei pedoni di Centro Giano e Casaletto di Giano

Una mozione per mettere in sicurezza due sottopassi molto frequentati che congiungono la stazione di Casalbernocchi con due zone limitrofe è stata approvata dal consiglio municipale lidense.

Il documento nello specifico ha impegnato il presidente Falconi e la giunta “Ad avviare l’iter burocratico presso gli uffici preposti per il rifacimento e adeguamento della larghezza del marciapiede-camminamento che collega i sottopassi dei quartieri di Centro Giano e Casaletto di Giano con la stazione della Roma Lido-Casal Bernocchi ”.

I due sottopassi di Casalbernocchi pericolosi per i pedoni

I due sottopassi che uniscono i due quartieri con la Stazione di Casalbernocchi a via Ostiense presentano diversi problemi. Quello di Centro Giano ha due marciapiedi, ma uno è usurato e stretto. L’altro invece è talmente sottile da rendere impossibile il passaggio delle persone. Il sottopasso di Casaletto di Giano non ha invece alcun marciapiede. Le automobili prima di passare suonano il clacson per avvisare i pedoni.

Il problema dei camminamenti per i pedoni dei due quartieri non finiscono con i sottopassi. Subito dopo la galleria a Centro Giano è presente via Albi. La strada è di fondamentale importanza per la viabilità dell’area, ma anche molto pericolosa per le persone. Il marciapiede infatti, è assente su ambo i lati. Gli abitanti della zona che a piedi vogliono per raggiungere la stazione devono camminare sul ciglio della strada fino al sottopasso. Lo stesso succede alle persone del quartiere limitrofo. Via Casaletto di Giano non presenta marciapiedi anche nel centro abitato.

Le motivazioni della mozione spiegate dalla politica

la criticità che è stata evidenziata anche dall’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Calcerano e dal presidente della commissione Lavori Pubblici e Mobilità Di Matteo del X Municipio. I due in un passo di una nota congiunta emessa dopo l’approvazione della mozione hanno affermato che: “Il camminamento dei due quartieri di Centro Giano (via Albi) e Casaletto di Giano sono molto ristretti e non consentono il passaggio delle persone con disabilità e di genitori con passeggini che si vedono costretti a percorrere la sede stradale con grave rischio per l’incolumità”.