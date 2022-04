Roma, incidente sull’Ostiense: scontro tra auto e moto, centauro in Ospedale (FOTO)

Brutto incidente stamattina sulla Via Ostiense a Roma teatro di uno scontro tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato trasportato in Ospedale. Il sinistro si è verificato all’altezza di Via del Casaletto di Giano. Sul posto sono tuttora in corso i rilievi della Polizia Locale di Roma Capitale.

Senso unico sulla Via Ostiense per incidente

Il sinistro si è verificato intorno alle 8.30 di oggi, martedì 19 aprile 2022. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il centauro, un uomo di 55 anni, che è stato portato in Ospedale per accertamenti. Sul posto, per consentire soccorsi e rilievi, è stato istituito un senso unico alternato che è stato “rimosso” poco fa. In questo momento pertanto la strada risulta regolarmente aperta.

🔴 Via Ostiense traffico rallentato tra Acilia e Centro Giano > centro 🔃 Senso unico alternato altezza via Albi#Luceverde https://t.co/NDvS3ajipz — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) April 19, 2022

L’incidente mortale sulla Cristoforo Colombo

Le ultime ore sono state davvero tremende sul fronte degli incidenti stradali a Roma. Il più grave è stato quello avvenuto nella notte costato la vita ad una ragazza di soli 35 anni sulla Colombo. A perdere la vita è stata l’attrice Ludovica Bargellini. A Piazzale Clodio invece si è verificato un altro incidente violento, con l’impatto che ha ridotto le due autovetture coinvolte ad un cumulo di lamiere.

Potrebbe interessarti anche: Si ribalta con il quad: morto bimbo, avrebbe compiuto 6 anni domani