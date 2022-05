Cashback 2022 con Poste Italiane: come funziona il rimborso

C’è ancora tempo fino al 31 maggio 2022 per potere accumulare ed usufruire dei vantaggi dell’iniziativa cashback di Poste Italiane che permette di ricevere uno sconto sugli acquisti con moneta digitale effettuati con Postepay. Un po’ come avveniva con il cashback di Stato, che ricordiamo è stato sospeso, è possibile ricevere fino a 150 euro.

Come funziona il cashback Postepay

Questi alcune cose da sapere. Con Postepay Cashback si può ricevere 1 euro di cashback per ogni transazione con Codice Postepay di almeno 10 euro nei punti vendita aderenti all’iniziativa. Giornalmente è possibile accumulare un massimo di 10 euro. Oltre alle carte fisiche è possibile utilizzare quelle interamente digitali richiedibili via app.

Come richiedere l’attivazione del servizio

Aderire al servizio è semplice. Basta scaricare o aggiorna l’App Postepay e associare le tue carte prepagate e di debito Postepay. Dopodiché servirà effettuare le transazioni online o offline utilizzando il circuito postepay. In questo modo sarà possibile accumulare credito.

Quando viene erogato il rimborso dopo gli acquisti

Il cashback di 1 euro sarà erogato a fronte di una spesa di importo uguale o superiore a 10 euro effettuata fino al giorno 31/05/2022 e per un massimo di 10 euro giornalieri. Sono escluse dalla promozione le transazioni con Codice Postepay presso gli Uffici Postali e per i pagamenti bollettini presso i tabaccai. L’accredito del cashback maturato avverrà di norma entro 5 giorni dalla contabilizzazione delle transazioni sullo strumento preferito.

Dove è attivo il rimborso pagando con Postepay

Attenzione però. A differenza del cashback di Stato gli acquisti validi per il rimborso sono solo quelli, come già accennato, effettuati presso le attività aderenti. Quali sono? Questo l’elenco ufficiale, dai distributori di carburante ai supermercati. E’ inoltre possibile sfruttare la funzione “Cerca in App Postepay” nella sezione «Vicino a te», per visualizzare i negozi ed i supermercati convenzionati più vicino a te.