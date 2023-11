Caso Epstein, la prima serie scandalo sul principe Andrea e la Famiglia Reale

Su Amazon Prime Video in prima TV assoluta sta per arrivare la serie scandalo sul Caso Epstein che riguarda il figlio della Regina Elisabetta, il principe Andrea. Un altro duro colpo per la Corona inglese che ancora una volta sarà messa a dura prova dalle immagini e dalle notizie che saranno rivelate al mondo interno attraverso la messa in onda di “A very royal scandal”. Cosa vedremo in questa miniserie in tre puntate? Scopriamolo insieme.

“A very royal scandal”, una serie sul Caso Epstein

Una vicenda giudiziaria che all’epoca ha sconvolto l’Inghilterra, la defunta re il mondo intero. Stiamo parlando del famoso Caso Epstein. Per chi non lo sapesse Jeffrey Edward Epstein era un miliardario americano famoso per le sue conoscenze di persone di ambienti altolocati in politica, nel mondo dello spettacolo e della finanza. In realtà aveva una doppia vita: era un pedofilo e organizzava festini di sesso in cui venivano abusati ragazzi e ragazzi minorenni da lui e dai suoi amici vip e politici.

Tra le tante persone che partecipavano ai festini c’era anche il figlio della Regina Elisabetta, il fratello dell’attuale Re Carlo, ovvero il principe Andrea. Inizialmente l’uomo negò ogni accusa e disse di non conoscere la ragazza, all’epoca dei fatti minorenne, che lo accusava: Giuffre. La ragazza era stata educata a fare la “schiava del sesso”. In particolare l’incontro con il principe Andrea risalirebbe al 2001. Nonostante abbia negato ogni accusa Andrea, sono iniziate a circolare foto che ritraevano la ragazza minorenne con il principe Andre nella sua casa di Londra.

Cosa vedremo nella serie Amazon “A very royal scandal”? Non ci resta che attendere.

La serie scandalo che fa tremare la Corona inglese

Il principe Andrea è il terzo figlio della Regina Elisabetta e di Alberto e il secondo figlio maschio di Lilibeth, dopo Carlo. La sua condotta ha sempre causato grave disagio alla madre e agli altri membri della famiglia reale.

Cacciato da Buckingham Palace, non ha più alcun ufficio né può ricevere corrispondenza, ma questo è accaduto non in merito alla accuse di pedofilia e di violenza sessuale che saranno oggetto della serie sul Caso Epstein, ma per la sua decisione negli anni ’90 di sposare la divorziata americana Sarah Ferguson (da cui poi ha divorziato).

Gli unici membri della Corona inglese che non hanno dato mai scandalo sono stati William e Kate, perché persino Carlo, oggi Re, ha gettato fango sulla famiglia reale con la questione del divorzio da Diana e i tradimenti con Camilla che poi ha sposato facendola diventare Regina d’Inghilterra.