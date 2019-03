C’è Posta Per Te: stasera in tv l’ultima puntata della stagione con ospite Julia Roberts

C’è Posta Per Te: stasera in tv l’ultima puntata della stagione con...

Questa sera in tv andrà in onda l’ultima puntata della stagione di C’è Posta Per Te, il programma condotto da Maria De Filippi che ogni sabato sera ospita storie di famiglie provenienti da tutta Italia. Stasera, 16 marzo 2019, in studio con la De Filippi ci sarà ospite l’attrice internazionale Julia Roberts, considerata una delle donne più belle del mondo nonché una delle migliori attrici di tutti i tempi.

C’è Posta Per Te: anticipazioni ultima puntata, 16 Marzo 2019

Come ogni settimana nello studio di Maria De Filippi assisteremo a momenti di forti emozioni, anche per questa puntata si alterneranno storie felici a storie difficili. Dopo gli ospiti delle scorse puntate tra cui ricordiamo Gianluca Vacchi, Francesco Monte, Gabriel Garko e Luciana Littizzetto ma anche star internazionali come Ricky Martin e Owen Wilson, questa sera sarà il turno della bellissima attrice hollywoodiana Julia Roberts.

Al momento dalla produzione di C’è Posta per Te non è stata confermata alcuna notizia circa la presenza della Roberts in studio ma tra pochi minuti scopriremo se realmente la brava attrice intratterrà il pubblico di Canale 5 per questa ultima puntata del programma.