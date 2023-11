Ceri, meraviglioso borghetto medievale a pochi passi da Roma

Il Lazio è pieno di borghi meravigliosi da visitare e quello di cui ci occupiamo oggi non fa di certo eccezione. Siamo vicini al lago di Bracciano: qui sorge un piccolo paese davvero caratteristico, in grado di regalarvi atmosfere uniche.

Chi vi scrive ha avuto la fortuna di visitarlo qualche anno fa e, a distanza di tempo, ancora ne conservo un piacevole ricordo. Stiamo parlando del borgo di Ceri, in Provincia di Roma, a metà strada tra il mare e il lago di Bracciano (e a seguire quello di Martignano). Se volete dunque fare un salto nel passato, riassaporando paesaggi medioevali, questa località fa davvero al caso vostro. Scopriamola insieme!

Alla scoperta di Ceri

Il paese in realtà è una frazione che appartiene al Comune di Cerveteri. Si trova come detto esattamente a metà strada tra la costa e il grande lago di Bracciano: va da sé che in un’ipotetica gira fuori porta si possono abbinare entrambe le località, visitando prima il borgo di Ceri per poi proseguire verso Bracciano.

Ad ogni modo cosa offre questo caratteristico paese? Oltre che chiaramente alle tipiche vie, stradine e piazze medioevali, da vedere c’è Palazzo Torlonia e alcune Chiese, come quella dedicata alla Madonna di Ceri, quella di San Felice e le altre tre, nell’ordine, del Buon Consiglio, di San Sebastiano e della Madonna di Carpineto.

Il centro del paese è uno di quei luoghi nascosti che ci spingono al classico “wow” quando abbiamo la fortuna di visitarli. L’ingresso nell’abitato è permesso da un arco che ci porta nel cuore di Ceri dove sorge il Castello (o Palazzo Torlonia di cui sopra). Tutt’intorno si possono ammirare invece i paesaggi della campagna romana con un’intensa attività agricola. Il paese sorge su una rupe tufacea a poca distanza dalla città di Cerveteri.

La storia

Così per come lo conosciamo oggi il borgo venne realizzato attorno al 1.200. Originariamente era chiamato Caere Novum, poi semplicemente Ceri, per distinguerlo proprio da Cerveteri, chiamata all’epoca Caere Vetus. Il castello venne edificato a scopi difensivi e quindi militari per diventare nel corso dei secoli una residenza signorile; diverse le famiglie che hanno avuto in dote questa zona: dai Normanni di Trastevere, passando per le famiglie di Anguillara, ai Cesi e, infine, ai Torlonia (ma possiamo menzionare anche i Cesi, i Borromeo e gli Odescalchi. Il luogo dove sorge la Chiesa principale, quella della Madonna dei Ceri, sorge dove un tempo c’era il culto della dea Vesta.

Curiosità

A Ceri, negli anni ‘70, vennero girati diversi film. Tra questi la pellicola Basta che non si sappia in giro con Nino Manfredi, Lino Banfi, e Vittorio Mezzogiorno; qualche anno dopo divvene invece set per Settefolli, di Giorgio Bracardi. Recentemente invece sempre qui sono arrivate le troupe che hanno realizzato il film “Metti la nonna in freezer” con Fabio De Luigi e Miriam Leone, divertente commedia basata sulla frode inscenata dalla protagonista e le sue amiche per continuare ad incassare la pensione della defunta parente per motivi economici.

Come arrivare a Ceri, cosa vedere nei dintorni

Come detto Ceri rappresenta l’ideale meta per una gita fuori porta del fine settimana alla quale abbinarci qualcosa da vedere nei dintorni. Che sia Cerveteri – segnaliamo anche la necropoli della Banditaccia ad esempio – oppure il lungomare (specie d’estate) spostandosi magari a Ladispoli. Nell’entroterra ci si può allungare anche ad Anguillara e in generale sul lungolago. Insomma, gli spunti di certo non mancano.

Per quanto riguarda la distanza da Roma parliamo davvero di pochi km, circa 40 dal centro. In altre parole, traffico permettendo, si può raggiungere anche in mezzora (calcolando una partenza dalla parte ovest del GRA) e comunque, allontanandosi in direzione opposta, sempre in meno di un’ora/un’ora. Il percorso consigliato per arrivare, ad ogni modo, è attraverso la SS1 Aurelia uscendo allo svincolo Via Doganale e seguendo le indicazioni per Ceri.