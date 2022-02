Certificato di esenzione vaccino Covid, come scaricarlo e come ottenere il Qr Code

Certificato di esenzione. Ci sarebbero delle importanti novità in vista anche per quanto riguarda i certificati di esenzione dalla vaccinazione Covid-19. A partire dal 7 febbraio, infatti, sono già partite le disposizioni per la modalità digitale, l’unica che verrà accettata d’ora in poi, così come avviene per Green Pass. C’è da precisare sin da subito che il certificato avrà validità solamente sul territorio nazionale. Inoltre, chi è già in possesso di una certificazione di esenzione, però nella tradizionale composizione cartacea, dovrà far richiesta per ottenere quello digitale.

Certificato di esenzione digitale

La caratteristica della nuova esenzione è quella di essere provvista di un Qr Code così come il certificato verde. Per rendere più facile ed agevole la lettura e l’esibizione. Tuttavia, per agevolare le tempistiche e non mettere nei casini i cittadini, fino al 27 febbraio, ai sensi del Dpcm del 4 febbraio 2022, sarà possibile usare sia le certificazioni cartacee sia le digitali. Dal 28, però, sarà necessario avere solo quello elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde. Dunque bisognerà affrettarsi per mettersi in regola.

Come ottenere l’esenzione per vaccino Covid-19?

E’ bene precisare che il certificato di esenzione può essere erogato solamente su richiesta dell’assistito dai medici di medicina generale. Oppure dai pediatri di libera scelta, da medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate e dai medici Usmaf o medici Sasn operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid. Contestualmente, verrà inoltre inviato, via Sms o email, ai recapiti indicati dall’assistito, un codice Authcode. Attraverso il quale si potrà scaricare la certificazione digitale.