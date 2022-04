Certificato di Pensione 2022: cos’è, destinatari, come si richiede, novità

L’Inps ha pubblicato in questi giorni le comunicazioni riguardanti il certificato di pensione per l’anno in corso. Si tratta di un documento che contiene al suo interno tutte le informazioni riguardanti i trattamenti pensionistici, dagli importi lordi mensili, alle detrazioni previste fino all’erogazione, ove prevista, della quattordicesima. Una sorta di vademecum insomma dove consultare tutte le novità 2022 per la propria pensione.

Chi sono i destinatari

Il certificato è pubblicato ogni anno dall’Istituto Nazionale di Previdenza e viene aggiornato tenendo conto delle novità o delle modifiche introdotte. In particolare troviamo le novità circa le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per consentire il pagamento delle stesse

Tali aggiornamenti, spiega l’INPS, non vengono predisposti per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE Sociale, assegni straordinari, “isopensioni”) che, ad eccezione dell’indennizzo commercianti, non avendo natura di trattamento pensionistico non vengono rivalutate ogni anno. I destinatari del certificato di pensione sono pertanto i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali. E tra i servizi online l’INPS mette a disposizione per l’appunto il certificato di pensione (il cosidettto modello ObisM scaricabile qui dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali spid).

Le novità 2022

Per ciò che riguarda le novità introdotte quest’anno ne avevamo parlato in modo approfondito in questo articolo. La modifica principale per il 2022 è ad ogni modo la rivalutazione delle pensioni con l’aggiornamento delle aliquote all’inflazione. Tale misura è stata calcolata all’1.7%.

Cosa c’è all’interno del documento

Ad ogni modo, tornando al certificato pensionistico, cosa viene elencato dunque all’interno del modello ObisM. L’INPS ha spiegato le novità 2022 nei giorni scorsi. In particolare nel certificato troviamo: