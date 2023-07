Chi di voi ricorda la prima apparizione in tv di Maria De Filippi? Ecco il VIDEO

Maria De Filippi, ai tempi della sua prima apparizione sul piccolo schermo, appariva diversa rispetto a ora. Andiamo a vedere.

La famosa Maria De Filippi, moglie del defunto Maurizio Costanzo, può vantare una carriera televisiva di tutto rispetto. La prima volta che Maria De Filippi è apparsa nel piccolo schermo risale a circa trent’anni fa, per la conduzione del talk Amici. Quella della famosa conduttrice televisiva, è una carriera fatta di grandi successi e riconoscimenti. Ogni programma di cui è stata autrice e conduttrice, ha ottenuto un grande consenso da parte del pubblico.

La prima apparizione di Maria De Filippi

La lunga carriera delle De Filippi, inizia proprio con la sua apparizione video nel 1992. In quell’occasione la De Filippi dovette sostituire al talk Amici la presentatrice Lella Costa. La De Filippi, autrice del programma, sin da subito si è distinta per la sua capacità d’interpretare le storie dei ragazzi.

Sicuramente la De Filippi, non è la classica conduttrice televisiva, ma con il suo look sobrio e la sua grande discrezione, è diventata una delle presentatrici italiane più stimate. Si può affermare che Maria De Filippi, ha iniziato la sua belle carriera televisiva quasi per caso.

Il talk e programma d’intrattenimento Amici, andato in onda su Canale 5 dal 1992 al 1996, condotto da Maria nelle edizioni successive, ebbe molto successo tanto da vincere il telegatto. Negli anni successivi, il programma muta in Saranno Famosi e poi in Amici di Maria De Filippi.

La carriera televisiva di Maria De Filippi

Dopo aver sposato Costanzo, Maria De Filippi nel 1992, Maria con Silvestri inventa il famosissimo programma talk Amici. Nella sua fase iniziale Amici, di cui lei è autrice e poi conduttrice, i ragazzi di Amici dovevano affrontare svariate tematiche della loro generazione.

L’anno seguente, Conduce il talk su rete 4, “Ai tempi miei,” dove si affrontavano problemi del tempo. A seguire tra gli altri programmi televisivi in cui Maria appare in qualità di autrice e conduttrice vanno citati: Amici di Sera, Uomini e Donne, Accadde Domani, Coppie e Missione Impossibile.

Col programma C’è Posta Per te, Amici e Uomini e Donne, la nota presentatrice, è riuscita a sbaragliare la concorrenza. Con Uomini e donne del 1996, grazia al trono classico e quello dei giovani, è possibile conoscere, corteggiare e incontrare l’amore.

Il suo programma serale di successo, C ‘è posta per te, ha permesso a molte persone di riconciliarsi e ritrovare persone a loro care. Il talent show Amici, ha consentito di lanciare nel mondo dello spettacolo molto giovani.

Tutti i suoi programmi, hanno riscosso un grande successo di pubblico. Dal 2014 con la nuova avventura televisiva di Tu si che vales, la De Filippi appare dapprima come conduttrice e poi come giurata speciale.

Le passioni di Maria De Filippi

La De Filippi oltre al suo lavoro e alla sua famiglia, nutre una profonda passione per gli animali. Secondo quanto si sa, la maggior parte del suo tempo libero, Maria De Filippi lo trascorra con i suoi amatissimi cani.

Maria De Filippi possiede tre cani e tre i cavalli. I cani di Maria, che si chiamano Ugo, Giovanni e Filippa, adottati assieme al marito Maurizio, appaiono spesso in foto con la conduttrice.

Da sempre la celebre conduttrice di Mediaset, ama presentarsi negli studi televisivi con il cane Saki, cane della sua capo redattrice. La De Filippi ha in casa tre bassotti, che assieme al suo defunto marito, hanno rappresentato la sua famiglia.

La sua passione per i cavalli, risalente sin dalla giovinezza, è stata interrotta in seguito a una brutta caduta. Si può affermare che la De Filippi ha un enorme passione per i cavalli e l’equitazione. Di recente Maria ha ripreso ad andare a cavallo e frequentare un circolo ippico Romano.

La signora di canale 5, possiede ben tre cavalli che sono: Irko, Ghost e Talamone. Proprio la sua passione per gli equini, pare le abbia fatto ritrovare quella serenità che aveva perso con la scomparsa del marito Costanzo.