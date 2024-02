Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello? Cosa è successo nella puntata di San Valentino

Puntata speciale del Grande Fratello in onda eccezionalmente anche di mercoledì. E non un mercoledì qualunque: ieri era infatti il giorno di San Valentino, ovvero la festa degli innamorati. Ma cosa è successo nella casa? Ci sono state altre eliminazioni? Scopriamolo insieme.

Prosegue l’avventura degli inquilini della casa più spiata d’Italia. In questi giorni abbiamo accolto nuovi concorrenti mentre per altri, purtroppo, il gioco è giunto al capolinea. E poi gli amori, i litigi, nuove e vecchie amicizie nel consueto tira e molla tra i partecipanti che da sempre contraddistingue il reality. L’ultimo a dover abbandonare la casa, a seguito dell’insindacabile giudizio del televoto, è stato Vittorio Menozzi appena 48 ore fa. Lo stesso destino potrebbe toccare ora ad uno degli altri tre concorrenti finiti al televoto: sarà andata così?

Chi è stato eliminato al Grande Fretello tra Beatrice, Marco e Stefano?

Intanto c’era attesa per capire le condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi uscito temporaneamente dalla casa, come si legge in un comunicato ufficiale del Grande Fratello, per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Ad Alfonso Signorini il compito di informare i telespettatori, in avvio di puntata, circa possibili nuovi aggiornamenti.

Nella casa sono state poi ore frenetiche considerando la concomitanza della festa di San Valentino che stravolto il programma degli inquilini alle prese, tra gli altri, con giochi “a tema” (come il mikado kiss tanto per fare un esempio). Una festa nella festa considerando l’incrocio con il martedì grasso e dunque con il party di carnevale. Tornando al gioco, tre erano i concorrenti finiti al televoto: si trattava di Beatrice, Marco e Stefano. Tra loro qualcuno è stato eliminato?

In aggiornamento

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello

Palinsesto alla mano vediamo quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello. Una delle domande più frequenti in queste ore è infatti quella relativa al possibile doppio appuntamento anche la prossima settimana. Il che rappresenterebbe l’ennesima girandola per il reality che, a parte il giorno del lunedì, è andato in onda praticamente in tutti gli altri a rotazione senza mai trovare una stabilità di programmazione. Ebbene, l’esperimento lunedì-mercoledì sarà ripetuto? La risposta è sì. Quindi avremo il Gf in onda sia il 19 febbraio che due giorni dopo, il 21. Sempre in prima serata su Canale 5.