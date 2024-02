Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello? Cosa è successo nella puntata del 12 febbraio

Terminato il Festival di Sanremo Mediaset prova a rialzare la testa in termini di ascolti: e lo fa a partire già da questa sera mandando in onda la nuova puntata del Grande Fratello. Tra abbandoni eccellenti, il nuovo televoto e i nuovi intrighi nella casa il reality è pronto a riconquistarsi la scena televisiva. Vediamo che è successo ieri sera.

Dopo l’eliminazione avvenuta la scorsa settimana, abbiamo ritrovato Fiordaliso al fianco di Alfonso Signorini nella puntata andata in onda in prima serata su Canale 5. Tante le sorprese per i telespettatori: a partire dai nuovi inquilini entrati nella casa a chi, forse, dovrà abbandonarla per sempre dicendo addio al sogno di raggiungere la finale di quest’anno. Porte girevoli al Grande Fratello insomma, che in questa settimana post-Sanremo ha in serbo una clamorosa sorpresa per i suoi telespettatori. Curiosi di sapere di cosa si tratta?

Chi è stato eliminato al Grande Fretello tra Federico, Beatrice, Vittorio e Stefano?

Mettiamo intanto un po’ di ordine. Intanto partiamo col dire che nella puntata di lunedì scorso, “costata” l’eliminazione proprio a Fiordaliso come detto, quattro erano stati i concorrenti finiti al televoto. C’è chi rischia di uscire dunque e chi, invece, è appena arrivato. E’ il caso questo ad esempio si Simona Tagli nuova neo inquilina della casa più spiata d’Italia a cui ma anche di Alessio Falsone, altra new entry di questa lunghissima edizione.

Ad ogni modo, se da un lato abbiamo conosciuto più da vicino le loro esperienze di vita, dall’altro abbiamo visto il proseguimento del gioco: chi allora alla fine tra i concorrenti finiti in nomination, ovvero Federico, Beatrice, Vittorio e Stefano, ha dovuto abbandonare per sempre il Grande Fratello?

In aggiornamento

La sorpresa di San Valentino: Grande Fratello in onda il 14 febbraio

Chiudiamo ora con la sorpresa annunciata in apertura. Sì perché Mediaset ha preparato una sorpresa per tutti gli appassionati del reality. Sapete di cosa si tratta? Del ritorno del doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello! Ebbene sì, e in questo caso la puntata sarà davvero di quelle da non perdere: tutti sintonizzati mercoledì sera, 14 febbraio 2024, giorno di San Valentino, per un appuntamento speciale con il Grande Fratello. E, siamo sicuri, ne vedremo delle belle.