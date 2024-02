Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello? Cosa è successo nella puntata del 5 febbraio

Inizia la settimana di Sanremo ma prima del via ufficiale del Festival c’è ancora tempo per l’appuntamento, immancabile, del lunedì: quello con il Grande Fratello in prima serata su Canale 5. Chi è stato eliminato nel corso della puntata? E cosa è successo dentro la casa?

Sono passati ormai più di quattro mesi ormai dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Tanti concorrenti, alcune delle vere e proprie meteore, hanno salutato il reality lasciando spazio a nuovi inquilini. Nella casa più spiata d’Italia proseguono le discussioni e le – momentanee – riappacificazioni, il tutto cristallizzato come sempre all’interno delle immancabili nomination. Con l’ultima parola che, come sempre, spetta al pubblico a casa con il televoto. A condurre i giochi c’è invece sempre lui, Alfonso Signorini pronto anche questa sera a portarci all’interno delle dinamiche della casa.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Beatrice, Stefano, Vittorio e Letizia?

Intanto la gara prosegue e nell’ultima puntata, quella dello scorso 30 gennaio, quattro concorrenti sono finiti in nomination. Nuove amicizie (alleanze?) si stanno rinsaldando – come quella tra Vittorio e Greta tanto per fare un esempio – mentre negli ultimi giorni non sono mancati anche momenti più leggeri, all’insegna di giochi e divertimento, alternati ad altri più intensi.

Ad ogni modo, tornando al gioco, alla fine della 33esima puntata le nomination avevano spedito al televoto Beatrice, ormai presenza fissa in nomination, Stefano, Vittorio e Letizia. Chi allora tra loro ha ricevuto meno preferenze ed è finito tra i “papabili” per l’eliminazione?

Seguiranno aggiornamenti

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello

Vediamo adesso quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello considerando che mai come quest’anno il reality ha subito continui spostamenti di palinsesto. Sicuramente, peraltro considerando Sanremo, non rivedremo il Gf questa settimana come del resto ormai siamo abituati (nonostante qualche esperimento provato, senza troppi risultati, da Mediaset nel corso delle scorse settimane). Per il prossimo appuntamento, invece, non dovrebbero esserci stravolgimenti: di conseguenza per vedere come proseguirà l’avventura degli inquilini della casa più spiata d’Italia dovremo attendere lunedì prossimo, 12 febbraio 2024.