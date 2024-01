Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello? Nomination e cosa è successo nella puntata di lunedì 29 gennaio 2024

Il Grande Fratello torna in prima serata su Canale 5 nel consueto appuntamento del lunedì sera. A rischio ben sei concorrenti: chi tra loro ha dovuto abbandonare la casa?

Finita l’ennesima girandola di cambi nel palinsesto il Gf si riprende il suo spazio nella programmazione settimanale di Mediaset. In ballo diversi temi scottanti, su tutti il rischio eliminazione per sei inquilini. Con uno di loro che, salvo colpi di scena, ha dovuto abbandonare per sempre il gioco. A decretare la rosa delle nomination il ritorno delle votazioni a piramide. Che hanno inchiodato al televoto Fiordaliso, Federico, Monia, Perla, Sergio e Stefano.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Fiordaliso, Federico, Monia, Perla, Sergio e Stefano?

Alleanze, litigi, riappacificazioni. E le immancabili polemiche per quanto accaduto prima, durante e dopo le puntate. Il Grande Fratello, nonostante i grandi cambiamenti rispetto al passato (mai come quest’anno), continua ad avere un certo appeal tra il pubblico a casa. Così, anche se magari gli ascolti non sono più quelli di un tempo, il reality condotto da Alfonso Signorini continua comunque a far parlare di sé.

Ora però è tempo di fare i conti con il gioco. In nomination, come visto, erano finiti ben sei concorrenti usciti dal meccanismo “Rosso Sputa l’osso” – con nomination in Confessionale – e “Nero Sincero” con la nomination in presenza, davanti a tutti nel Salone. Alla fine, a rischio eliminazione, sono finiti Fiordaliso, Federico, Monia, Perla, Sergio e Stefano: chi tra loro è stato eliminato?

In aggiornamento

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello

Vediamo adesso quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello considerando che mai come quest’anno il reality ha subito continui spostamenti di palinsesto. L’ultimo cambio la scorsa settimana considerando che avevamo visto il Gf nell’inedita finestra del palinsesto del martedì a causa della Supercoppa trasmessa ieri sera da Mediaset su Canale 5. Per il prossimo appuntamento, invece, non dovrebbero esserci stravolgimenti: di conseguenza per vedere come proseguirà l’avventura degli inquilini della casa più spiata d’Italia dovremo attendere lunedì prossimo, 5 febbraio 2024.