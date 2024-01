Perché il Grande Fratello non va in onda stasera: Signorini spiazzato

Il Grande Fratello non va in onda stasera, saltato l’appuntamento classico del lunedì. Ennesimo cambio di palinsesto per il reality condotto da Alfonso Signorini, cosa sta succedendo? La programmazione Mediaset cambia ancora.

In questa stagione televisiva, fatta di tante novità, un programma su tutti ha subito continui spostamenti di palinsesto. Stiamo parlando del Grande Fratello che, per l’edizione 2023-2024, prometteva un netto cambio rispetto al passato, a partire dai concorrenti, con l’aggiunta di inquilini “meno” famosi. E poi il “trash” ridotto su precisa indicazione di Piersilvio Berlusconi in direzione di un programma più sobrio. Gli ascolti, c’è da dire, sono discreti ma forse non secondo le aspettative. Tanto che a più riprese ne è stata ventilata la sospensione anticipata.

Continui spostamenti di palinsesto per il Grande Fratello

Di certo, in attesa che i vertici Mediaset tirino le somme di questa edizione del Gf, c’è che il programma è stato spesso rimbalzato da un giorno all’altro della settimana. Prima il doppio appuntamento settimanale, poi uno solo, quindi il ritorno alle due puntate ma in giorni differenti. E così abbiamo visto il Grande Fratello, ad eccezione del lunedì che è rimasto grossomodo l’unico giorno fisso, di mercoledì, di giovedì e perfino di sabato (con l’esperimento che però non è riuscito). E adesso si profila l’ennesimo cambio.

Anche questa settimana infatti il Grande Fratello cambierà giorno. Una decisione presa dalla Rete che, inizialmente, ha preoccupato fan e telespettatori del programma. Anche perché, come detto, al netto degli spostamenti vari – come se il Gf fosse una specie di jolly (o un problema?) – l’appuntamento del lunedì non era mai stato messo in discussione. Almeno fino a oggi.

Ecco perché il Grande Fratello non va in onda oggi

Niente paura però. Dietro allo slittamento del Gf non si nascondono pericoli di sospensioni o di stop anticipati al programma. Semplicemente il Grande Fratello non andrà in onda per lasciare spazio alla finale di Supercoppa Italiana, di cui Mediaset si è aggiudicata i diritti televisivi. E così, dopo le semifinali andate in onda tra giovedì e venerdì (anche Ciao Darwin è saltato per questo motivo), stasera toccherà all’ultimo atto: in campo Napoli e Inter che si sfideranno per alzare il trofeo.

Gf spostato, cambia il giorno della puntata

Che dire però del Grande Fratello? Quando andrà in onda ora il reality? Ebbene, chi segue il programma può stare tranquillo perché la messa in onda della nuova puntata è stata rinviata di appena 24 ore: domani sera infatti, martedì 23 gennaio 2024, le telecamere dentro la casa più spiata d’Italia “si riaccenderanno” per la diretta della prima serata. Appuntamento dunque su Canale 5 dalle 21.30.