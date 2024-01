Grande Fratello, Fiordaliso: “Questo è il posto più strano dove l’ho fatto”

Il Grande Fratello prosegue senza sosta. I concorrenti sono nella casa da 120 giorni: il retroscena di Fiordaliso spiazza.

Il Grande Fratello entra nel vivo. Il gioco non solo piace, ma anima anche le curiosità dei telespettatori. Sul piano degli ascolti, i risultati sono altalenanti, ma recentemente i numeri sono tornati sopra la soglia di sicurezza. Signorini, non molto tempo fa, ha visto la propria posizione scricchiolare perchè Piersilvio Berlusconi – secondo i bene informati – sarebbe stato furioso per via della poca sensibilità dimostrata nei confronti di Beatrice Luzzi.

L’attrice, quest’anno, ha fatto molto discutere i concorrenti. Le scaramucce non sono finite, ma nello specifico il punto di rottura per il numero uno di Mediaset è stato un altro: la donna ha dovuto abbandonare temporaneamente la casa per via della morte del padre. Dalle parti di Cinecittà non c’è stato alcun tipo di sostegno: nessuna empatia.

Grande Fratello, la confessione bollente di Fiordaliso

Un cattivo messaggio anche per chi guarda da casa. Questo non è piaciuto a Berlusconi che ha chiesto indirettamente a Signorini di prendere provvedimenti. La sua posizione è ancora in bilico, ma il disappunto sembra essere rientrato. Attualmente tiene banco un altro aspetto: quello che coinvolge Beatrice Luzzi e Fiordaliso.

Entrambe hanno dimostrato di essere molto amiche, anche perchè la cantautrice alla morte del padre della collega si è mostrata molto vicina e a supporto dell’interprete. Questo ha unito ulteriormente il loro rapporto. Gli argomenti nella casa scarseggiano e si finisce a parlare persino di rapporti intimi, proprio questo è il bello secondo alcuni telespettatori. Alla domanda: “Qual è il posto più strano dove hai fatto l’amore?”, Fiordaliso ha risposto senza problemi.

Come hanno reagito i fan

“L’ho fatto in un pullman con 20 orchestrali e non se n’è accorto nessuno”. I venti orchestrali erano nello stesso veicolo, ma non partecipavano attivamente. Per questo Beatrice Luzzi ha chiesto ancora: “E come avete fatto?”. Fiordaliso, allora, senza alcuna remora: “Da seduti”. La chiosa dell’attrice ha scatenato i social: “E che c’aveva un ponte?”, lasciando intendere che il principe azzurro potesse essere ben fornito. Fiordaliso è scoppiata in una fragorosa risata. Al Grande Fratello finiscono gli argomenti, ma non le sorprese. Il clima nella casa è sempre più rovente e non è solo questione di nomination.