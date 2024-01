Grande Fratello, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e cosa è successo nella puntata di lunedì 8 gennaio 2024

Nuovo anno e nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Dopo una pausa di ben 10 giorni – l’ultima puntata era andata in onda lo scorso 30 dicembre – torna in prima serata su Canale 5 il reality condotto da Alfonso Signorini. Con una puntata davvero imperdibile.

Il GF non è andato in onda nell’ultima parte delle festività natalizie ma questo non è certo bastato, come spesso accade, a fermare la cronaca e il gossip attorno ai concorrenti. Ma soprattutto le polemiche. Il caso è sulla bocca di tutti: quello dell’uscita dalla casa di Beatrice Luzzi per motivi familiari, che ha determinato la conseguente sospensione del televoto.

Tutto questo accadeva lo scorso 3 gennaio. Dopodiché sono esplose le critiche attorno al programma proprio perché, a causa di quanto accaduto alla Luzzi (che ha subito la perdita del padre), non tutti nella casa più spiata d’Italia si sono comportanti come ci sarebbe aspettato. Tanto da ventilare provvedimenti disciplinari a carico di alcuni protagonisti del reality.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Monia La Ferrera, Federico Massaro, Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello?

Monia, Federico, la stessa Beatrice Luzzi e Rosanna, questi erano stati i concorrenti finiti al televoto nell’ultima puntata andata in onda a fine 2023. Ma, come detto, il 3 gennaio il Grande Fratello, attraverso un comunicato ufficiale, ha annullato il televoto rimborsando gli utenti che avevano provveduto ad esprimere la propria preferenza mediante SMS.

Ciò ha quindi spalancato le porte dell’incertezza alla vigilia della nuova puntata: il televoto sarà stato riattivato? E con quali concorrenti? Rumors davano Rosy, Anita, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Letizia Petris come i concorrenti chiamati a rispondere dei loro comportamenti nel caso Luzzi: sarà stato così? O magari a loro sarà stato destinato un televoto flash?

In aggiornamento

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello

Vediamo adesso quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello considerando che mai come quest’anno il reality ha subito continui spostamenti di palinsesto. Per la settimana in corso pare proprio che non ci sarà un secondo appuntamento con il GF. Tutto rimandato dunque a lunedì prossimo, 15 gennaio 2023: sempre, chiaramente, in prima serata su Canale 5.