Grande Fratello: “Indifferenza e mancanza di rispetto”, arriva il provvedimento ufficiale

Il Grande Fratello sta vivendo un momento difficile. Gli ascolti rispondono a intermittenza, ma il problema più grave sono i contenuti.

Il Grande Fratello è a un bivio. Questo è chiaro da tempo. Era ancor più chiaro quando l’estate scorsa, a Piersilvio Berlusconi, era arrivato il cast sotto gli occhi. Una prima bocciatura ha costretto Signorini e colleghi a rivedere alcune scelte. La nuova edizione parte, inizialmente va a rilento, poi si assesta. Non senza polemiche, ma quelle sono il sale della trasmissione. Il Patron di Cologno Monzese, però, si era raccomandato.

Niente trash, solo storie importanti. Operazione riuscita in parte, visto che poi i meccanismi nella casa più spiata d’Italia hanno preso una piega diversa. Berlusconi voleva evitarlo. L’intenzione era quella di dare al GF un taglio di racconto e immedesimazione che, per forza di cose, c’è stato solo parzialmente. Le responsabilità non sono da imputare, probabilmente, nemmeno alle scelte fatte. Cesara Buonamici porta avanti il suo ruolo di opinionista al meglio, così come Rebecca Staffelli tiene banco per quel che riguarda i social.

Alfonso Signorini in bilico

L’anello debole resta una parte del cast: Berlusconi non vuole vedere una trasmissione storica trasformata ne “La fiera della vanità”. Al contrario del celebre romanzo, qui, non conta l’affermazione: è solo una questione di strategia. I concorrenti affermati – parzialmente – lo sono già. La soluzione di puntare su un formato ibrido, però, metà vip e metà nip, sembra non pagare come un tempo. La goccia che fa traboccare il vaso è Beatrice Luzzi.

L’attrice – sempre al centro di polemiche – è dovuta uscire dalla casa di Cinecittà per via della morte del padre. Un evento spiacevole che, in casa, non è stato accolto secondo i canoni. I coinquilini, invece, di mostrare empatia per la situazione, si sono rivelati strateghi fino all’ultimo. Particolare attenzione su Giuseppe Garibaldi: nessun tipo di cordoglio. Sembravano quasi sollevati di non avere più la collega in casa. Questo – secondo Berlusconi – non sarebbe più ammissibile.

Berlusconi furioso, pronto a cambiare il reality

Nella puntata che verrà, saranno presi seri provvedimenti per alcuni partecipanti. Il rebus, tuttavia, continua e riguarderà il prossimo anno. L’esperto di gossip, Giacomo Rosica, lancia l’indiscrezione: Berlusconi sarebbe furioso con Alfonso Signorini. Non ama le pieghe che hanno preso quest’edizione e sarebbe, secondo l’uomo, pronto a prendere provvedimenti: “È l’ultimo anno con lui alla conduzione” – scrive Rosica – quindi il giornalista potrebbe presto essere accompagnato alla porta.

Un’altra colonna di Mediaset lasciata andare dopo Barbara D’Urso. La stessa cosa che sarebbe potuta accadere a Ilary Blasi, ma dopo il documentario Netflix Unica, le dinamiche sono cambiate. Sicuramente Berlusconi sta facendo le proprie valutazioni. Le indiscrezioni raccontano di un Signorini sempre più sulla graticola: il 2024 potrebbe simboleggiare grande cambiamento. Il GF continua, resta da capire con chi. Il cronista sembrerebbe essere prossimo all’eliminazione, per usare un termine legato allo show, senza passare dalla nomination.