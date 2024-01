Quando inizia l’Isola dei Famosi 2024? I primi nomi per Ilary Blasi

Ilary Blasi pronta per tornare al timone dell’Isola dei Famosi. I nomi per il possibile cast: le indiscrezioni più accreditate.

Ilary Blasi è pronta a riprendersi tutto. Lo fa in maniera naturale, come ha abituato i fan, ma in molti – compresi i detrattori – dovranno abituarsi all’idea di vederla ancora sul piccolo schermo al timone dell’Isola dei Famosi. La trasmissione, ormai, è il suo terreno fertile. Questo significa che il pubblico aspetta il reality anche per vedere quelle che saranno le sue performance. La situazione sembrava essere cambiata dopo lo scorso anno, quando gli ascolti sono sembrati altalenanti.

Allora Piersilvio Berlusconi ha pensato di cambiare le carte in tavola. Alla presentazione dei nuovi palinsesti, l’estate scorsa, infatti Ilary Blasi non è stata nominata. Non si è trattato di una dimenticanza. Semplicemente la donna era stata messa in stand-by. Il motivo era il nuovo corso targato Piersilvio Berlusconi: meno trash e più compostezza. Parole d’ordine ribadite dal Patron di Cologno Monzese che vuole dare a Mediaset un taglio diverso dopo la recente dipartita di suo papà. L’era Silvio Berlusconi è finita e si porta dietro Barbara D’Urso e Belen Rodriguez.

Isola dei Famosi 2024: ancora Blasi alla conduzione, chi ci sarà nel cast

Entrambe allontanate da Mediaset: la prima ha avuto più di un contrasto. La seconda ha semplicemente detto che si è trattato di un arrivederci consensuale. Tradotto: avrebbe scelto l’argentina di andare via e salutare il Biscione dopo l’esperienza a Tu Sì Que Vales e Le Iene. Questo vuol dire anche che, forse, non c’era più spazio per il passato. Situazione diversa per la Blasi: i trascorsi, nel suo caso, tornano di moda da quando il documentario su Netflix ha fatto boom di ascolti.

Piersilvio Berlusconi si è reso conto di quanto la conduttrice può essere ancora una risorsa. Dato che ufficialmente non c’è stato nessun congedo formale, Ilary Blasi torna al posto che – fino a prova contraria – nel passato recente è sempre stato suo. Poi che Mediaset abbia provato a vagliare altre possibili candidate per la conduzione del reality è un altro discorso, che alla Blasi interessa relativamente. Si è ripresa la scena e (forse) anche lo Share, ma resta la cosa più importante: il cast. Ancora da stabilire. Qualche nome inizia a circolare, ma non esiste – al momento – alcuna conferma ufficiale.

È possibile, però, stilare una prima rosa di nomi: tutti da valutare ed eventualmente collocare, ma le basi per una trattativa (a volte già intavolata) ci sono. La presenza di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sembrerebbe essere nel novero delle possibilità, anche Ginevra Lamborghini potrebbe mettersi in gioco dopo la bella ed edificante esperienza di Tale e Quale Show. In alternativa si pensa ad Asia Argento o a un ritorno di Marco Baldini. Le candidature non mancano: l’appuntamento è per fine marzo, metà aprile. Ilary Blasi è pronta a riconquistare la scena: lei sarà pure “Unica”, ma stavolta c’è bisogno di ottima compagnia.