Grande Fratello, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e cosa è successo nella puntata di martedì 23 gennaio 2024

Torna in prima serata l’appuntamento con il Grande Fratello, eccezionalmente in onda di martedì. Un nuovo concorrente sarà chiamato ad abbandonare la casa: chi? Vediamo cosa è successo ieri sera in tv e le nomination di questa 32esima puntata.

Alleanze, strategie, litigi e – presunte – riappacificazioni. Il GF continua a tenere incollati davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori che attendono di sapere cosa accadrà nella casa più spiata d’Italia. Facendo il tifo, chiaramente, per i propri beniamini. Anche perché come sempre è il pubblico a casa a fare la differenza con il televoto: decidendo le sorti dei concorrenti.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Sergio, Federico e Beatrice?

Al termine della scorsa puntata, andata in onda ormai più di una settimana fa, tre erano stati i concorrenti finiti al televoto. Tra loro c’era nuovamente Beatrice Luzzi che ormai stabilmente occupa un posto di primo piano negli argomenti della puntata. Adesso però rischia di essere eliminata. Ma non direttamente però: ricordiamo infatti che la sfida di stasera – salvo nuovi colpi di scena – servirà ad individuare il nome del concorrente che, tra meno di sette giorni, se la vedrà con Stefano, finito anche lui al televoto per aver infranto il regolamento.

Chi allora tra Beatrice, Sergio e Federico è stato il meno votato candidandosi così ad abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello?

In aggiornamento

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello

Vediamo adesso quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello considerando che mai come quest’anno il reality ha subito continui spostamenti di palinsesto. L’ultimo cambio proprio questa settimana considerando che abbiamo visto il Gf nell’inedita finestra del palinsesto del martedì a causa della Supercoppa trasmessa ieri sera da Mediaset su Canale 5. Per il prossimo appuntamento, invece, non dovrebbero esserci stravolgimenti: di conseguenza per vedere come proseguirà l’avventura degli inquilini della casa più spiata d’Italia dovremo attendere lunedì prossimo, 29 gennaio 2024.