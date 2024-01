Grande Fratello, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e cosa è successo nella puntata di lunedì 15 gennaio 2024

Torna in tv l’appuntamento con il Grande Fratello, il reality più famoso della tv. Un nuovo televoto e altri concorrenti potenzialmente a rischio eliminazione: chi alla fine ha dovuto abbandonare la casa?

La scorsa settimana nella casa più spiata d’Italia ha tenuto banco il caso Beatrice Luzzi: a margine della puntata però, Alfonso Signorini ha comunicato agli inquilini che il televoto, sospeso proprio per la scomparsa del papà di Beatrice, sarebbe stato ripristinato. Con l’aggiunta di ulteriori nominativi.

E così ieri sera i nodi sono venuti al pettine. Per uno dei concorrenti è arrivato il momento di lasciare per sempre il gioco, rinunciando così alla vittoria finale. Dopodiché sono arrivate, puntuali come sempre, le nomination: la parola spetterà quindi al pubblico a casa, chiamato in causa per decidere le sorti del programma.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Federico, Beatrice, Monia, Rosanna, Stefano, Sergio, Paolo e Anita?

Intanto però andiamo per ordine. Dopo la puntata di lunedì scorso, la 30esima di questa edizione, erano stati ben otto i concorrenti a finire al televoto. Una maxi votazione che, come detto, potrebbe essere costata a qualcuno la permanenza stessa all’interno della casa. Proprio ora che la competizione si avvia verso le fasi più calde, quelle che condurranno alla finale.

Ad ogni modo, chi alla fine tra Federico, Beatrice, Monia, Rosanna, Stefano, Sergio, Paolo e Anita sono gli otto concorrenti in Nomination ha dovuto abbandonare la casa?

In aggiornamento

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello

Vediamo adesso quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello considerando che mai come quest’anno il reality ha subito continui spostamenti di palinsesto. Sono finiti, almeno per il momento, i tempi del doppio appuntamento settimanale con il Gf. La produzione ha deciso infatti di mantenere il classico giorno del lunedì per la messa in onda, una volta alla settimana. Di conseguenza per vedere come proseguirà l’avventura degli inquilini della casa più spiata d’Italia dovremo attendere lunedì prossimo, 22 gennaio 2024.