Chi ha un ISEE inferiore a 16 mila euro è in arrivo un ricco bonus, come averlo e requisiti

Bonus 2024, agevolazioni per chi ha un ISEE inferiore alla soglia di 16mila euro. In arrivo un provvedimento di sostegno al reddito per chi è in possesso di determinati requisiti.

Anno nuovo, bonus…nuovi. Anche nel 2024 saranno diversi gli incentivi e le agevolazioni alle quali sarà possibile accedere in presenza di redditi bassi. Il Governo ha infatti stabilito tutta una serie di provvedimenti per chi ha un ISEE al di sotto di determinate soglie. In particolare è notizia di questi giorni l’avvio di un nuovo bonus – al momento in fase sperimentale – destinato ad una particolare fascia della popolazione. Vediamo di cosa si tratta.

Bonus animali domestici 2024: cos’è e come funziona

Stiamo parlando della misura che riguarda le spese sostenute per i propri animali domestici, per l’appunto del cosiddetto bonus animali domestici. Al momento, ribadiamo, si tratta di un’iniziativa sperimentale da parte del Governo e che dovrebbe avere durata triennale, dal 2024 al 2026.

Il problema tuttavia riguarda semmai le cifre stanziate, circa 250mila euro da quanto si apprende. Anche se tale importo si riferisce a ciascuna annualità, per un totale di 750mila euro per il triennio, va da sé che le opzioni sul tavolo sono due: o ci sarà una platea di beneficiari più ampia ma con un importo ridotto per i singoli bonus oppure il contrario, meno utenti ma agevolazioni più sostanziose.

Requisiti, a chi spetta il bonus animali

C’è da dire intanto che il primo requisito per accedere al bonus intanto taglia fuori una fetta considerevole della popolazione. Sì perché al momento il bonus animali domestici è previsto per coloro che sono in età pensionabile, ovvero le persone over 65.

La legge di bilancio 2024 ha poi fissato il limite ISEE che consentirà di presentare domanda: fissata in tal senso la soglia di 16.215 euro. Terzo parametro, indispensabile, quello di possedere cani o gatti regolarmente denunciati. Da capire se l’elenco degli animali domestici sarà esteso anche ad altre specie, quali ad esempio coniglietti, pappagalli, ecc.

Bonus animali domestici 2024: da quando?

Per quanto riguarda le modalità di accesso al bonus, ovvero la parte ‘pratica’, quella della presentazione delle domande, si attende il Decreto attuativo da parte dei Ministeri coinvolti, quello della Salute e dell’Economia e delle Finanze.

Da capire ad esempio se per le domande si seguirà il modello del “click-day” oppure quello dell’ordine cronologico della presentazione delle istanze. Altra possibilità potrebbe essere anche quella di garantire priorità a chi avrà un ISEE più basso a prescindere dalla data di presentazione entro ovviamente i termini stabiliti.

Ma da quando sarà possibile fare domanda per il bonus animali domestici? Per quanto riguarda le tempistiche al momento non ci sono date certe. Ad ogni modo il tutto dovrebbe definirsi entro il mese di marzo ma si attendono ulteriori notizie in merito. Per non perdere tutte le ultime novità, anche sugli altri bonus, segui la nostra sezione economia su www.ilcorrieredellacitta.com.