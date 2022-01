Chiara Ferragni co-conduttrice al Festival di Sanremo 2022, ecco perchè è saltata la trattativa

Chiara Ferragni. E’ uno degli avvenimenti più attesi dell’anno e dell’inverno, e manca ormai pochissimo. Stiamo parlando, senza ombra di dubbio, della 72eisma edizione del Festival di Sanremo. Nelle scorse settimane sono saltati molti nomi tra coloro che vi prenderanno parte nel ruolo di ospiti, conduttori, co-conduttori e comparse a sorpresa. Tra questi, spicca sicuramente, il nome dell’influencer per antonomasia Chiara Ferragni. Tuttavia, nelle ultime ore, si è poi scoperto che l’imprenditrice digitale, però, non prenderà più parte al festival dell’Ariston. Secondo quanto si può leggere in un articolo del Fatto Quotidiano, in un primo momento Chiara Ferragni era stata addirittura considera come co-conduttrice del Festival di Sanremo, ma poi la trattativa sembrerebbe essere saltata del tutto.

Il perché del no di Chiara Ferragni a Sanremo

I motivi che avrebbero portato dalla conclusione in negativo della trattativa sembrerebbero essere legati ai costi. L’ingaggio della Ferragni costerebbe troppo al Festival che sta già affrontando diverse spese considerevoli per le problematiche legate al Covid. Sulla faccenda, al momento, non si sa altro. La Ferragni non ha commentato nulla in merito, è probabile però che le ragioni economiche non siano le sole ed uniche alla base del no.