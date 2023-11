Chiara Ferragni ha un metodo segreto per riporre le borse, scopriamolo insieme

Quante volte vedendo le stories dell’influencer più famosa del mondo vi siete chiesti ma quante borse ha Chiara Ferragni? Oggi vi spiegheremo il suo metodo segreto per riporre le borse nella sua enorme cabina armadio. Il cambio stagione per ognuno di noi è un incubo e spesso la riorganizzazione non riguarda solo i vestiti, ma anche le borse, specialmente se come Chiara siete accumulatrici fanatiche di questo immancabile accessorio femminile. Ecco la sua strategia vincente per organizzare le borse nell’armadio.

Il metodo di Chiara Ferragni per organizzare le borse

In questi giorni la bionda influencer nostrana è alle prese con il trasloco e, tra dirette Instagram dal nuovo lussuoso attico milanese e scatti dei vari ambienti della casa, ha anche avuto il tempo di mostrare ai follower come organizza le sue amate borse nella cabina armadio. La famosa imprenditrice digitale ripone in un due scompartimenti diversi ma vicini le borse e i portafogli abbinati così da facilitare la sua scelta al momento di scegliere l’accessorio da abbinare all’outfit del giorno.

Nella fattispecie le borse sono divise innanzitutto per brand (Chanel, Hermes, Versace, Prada, MIU MIU, Gucci, Fendi, Balenciaga). C’è anche la sezione dedicata alle borse del suo brand personale, ovvero alle borsette firmate Chiara Ferragni.

All’interno di ogni sezione le borse di uno stesso brand sono poi ordinate per colore. Quindi ipotizziamo che la nostra influencer del cuore prima sceglie l’outfit del giorno e poi abbina borse e scarpe. Le borse vengono abbinate tono su tono all’outfit. In alcuni casi sceglie gli accessori a contrasto con le tonalità del suo look per creare un effetto WOW.

Un discorso a parte meritano le pochette che sono riposte in un altro scompartimento della cabina armadio e sono ordinate per grandezza e per colore.

Consigli di stile dell’influencer

Per quanto riguarda lo stile, Chiara Ferragni continua ad essere una delle fashion blogger più amate e seguite del mondo, i cui outfit vengono copiati spudoratamente da un esercito di ragazzine che la idolatrano.

Oltre alle borse che l’influencer mostra sempre come step finale del suo outfit del giorno, ci sono anche i consigli di stile, perle di moda gratuite che la Ferry dona ai suoi seguaci su Instagram.

Alcuni capi sono rigorosamente banditi dal suo guardaroba come ad esempio i pantaloni palazzo (lei indossa solo jeans skinny e pantaloni di pelle slim fit). Non la vediamo mai con le ballerine, perché lei preferisce le sneakers (ne ha una quantità illimitata, circa 200).

Indossa sempre mini gonne e mai gonne maxi o midi, perché valorizza il suo punto forte: le gambe. Infine come bossy girl, il suo look da imprenditrice digitale e donna in carriera ruota sempre intorno a un blazer (non indossa mai camice).