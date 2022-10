Choc in classe, studenti sparano alla Prof (tra le risate) con una pistola ad aria compressa

Ha scatenato numerose polemiche il filmato, diventato virale in breve tempo, nel quale si vede una Professoressa “bersaglio umano” di alcuni studenti. Nella circostanza gli alunni, con una pistola ad aria compressa, hanno sparato alla docente riprendendo il tutto con un telefonino accuratamente posizionato all’interno dell’aula. Un episodio gravissimo reso ancor più inquietante dalle risate scoppiate tra i compagni subito dopo l’accaduto. Una vera e propria follia insomma.

Sparano alla Prof con una pistola ad aria compressa: il video

La sequenza è emblematica. Lo smartphone, posizionato a lato della cattedra, riprende tutto: la pistola che spara e la professoressa che si porta la mano alla testa. Poi la richiesta della Docente di far uscire fuori i colpevoli accolta, per tutta risposta, da una risata collettiva. L’episodio è avvenuto la settimana scorsa a Rovigo all’interno dell’Istituto Viola Marchesini. Il filmato dell’accaduto poi, come detto, è stato postato in rete ed è rimbalzato praticamente ovunque tra chat e social.

L’Istituto: “Prenderemo provvedimenti”

La Dirigente dell’istituto, oltre a prendere i dovuti provvedimenti disciplinari verso i ragazzi, ha anche allertato la Polizia. Per la Preside, che ha parlato a La Voce di Rovigo, si è trattato di un gesto reso ancor più grave dalla sua “premeditazione, considerando che gli alunni si erano accordati sul da farsi, e dalle successive risate di derisione alla docente ferita”.

