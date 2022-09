Ponte crolla al taglio del nastro durante l’inaugurazione: il video è virale

Un’ inaugurazione in grande e il taglio del nastro, ma il ponte crolla proprio in quel preciso istante, nel momento di “festa”. E’ successo in Congo. Il ponte è crollato portando con sé anche le autorità che c’erano sopra.

Tagliano il nastro e il ponte crolla

Sono rimaste ferite 25 persone ma fortunatamente nessuno è deceduto. L’inaugurazione è stata un fiasco. Tagliano il nastro e il ponte crolla, non è uno scherzo e neanche una battuta. E’ successo veramente nella Repubblica Democratica del Congo il 7 settembre.

Il video virale online

La notizia ha fatto il giro del mondo e il video che immortala il momento in pochi minuti è diventato virale sul web. La nuova struttura sarebbe stata una passerella-ponte per aiutare i residenti ad attraversare il fiume ma è crollata sotto il peso dei funzionari che lo stavano attraversando per il primo passaggio ufficiale. La struttura era stata costruita perché quella precedente durante la stagione delle piogge veniva sommersa continuamente dall’acqua.