Roma, lite tra trensessuali finisce in tragedia: colpi di mazza in testa alla rivale, 51enne in coma

Hanno iniziato a litigare, probabilmente per contendersi il posto dove prostituirsi. Urla e strepiti, seguiti da calci e pugni. La lite è avvenuta a Roma, in via Palmiro Togliatti, all’altezza di via dei Pioppi, ieri mattina.

Dalle parole al tentato omicidio

Protagonisti della lite 6 transessuali colombiane e un’uruguaiana. I 6 connazionali della Colombia se la prendono con la “rivale” dell’Uruguay. Dalle parole passano ai fatti e iniziano a tirarle oggetti vari, tra cui delle bottiglie di vetro, senza però riuscire a ferirla.

Spaventata, la transessuale si allontana, dirigendosi verso la sua abitazione. Solo dopo qualche minuto torna indietro, dove è rimasta solo una delle 6 colombiane.

Leggi anche: Ostia, si contendono la “piazza”: botte da orbi tra due trans sul lungomare

L’aggressione con una mazza di ferro

Vedendo che sul posto è rimasta solo una delle persone che l’avevano aggredita, l’uruguaiana pensa di vendicarsi. Prende una mazza di ferro, trovata a terra e con questa aggredisce la colombiana, una 51enne.

La colombiana viene colpita violentemente alla testa e lasciata in una pozza di sangue, mentre l’uruguaiana tenta la fuga. Ma nel frattempo in via Togliatti sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, allertati da alcuni passanti che avevano assistito alla lite.

L’uruguaiana, di 43 anni, viene quindi fermata mentre tentava la fuga: per lei pende l’accusa di tentato omicidio. L’arresto è in attesa di convalida.

Leggi anche: Roma, si contendono il territorio: furiosa lite tra trans a colpi di bottiglia

Le condizioni dell’aggredita

La 51enne aggredita è stata soccorso dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I con un trauma cranico ed emorragia celebrale. Adesso è in coma farmacologico. Le sue condizioni sono disperate.