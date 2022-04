Roma, si contendono il territorio: furiosa lite tra trans a colpi di bottiglia

Urla, strepiti e alla fine le botte. Ma non solo con le mani. Forse per contendersi il territorio, ieri sera alcune trans hanno iniziato a discutere fino ad arrivare ad accapigliassi furiosamente. E’ successo a Roma, in via Conte di Carmagnola, al Pigneto.

La furiosa lite al Pigneto

I fatti sono accaduti la scorsa notte. Le trans a un certo punto hanno tirato fuori delle bottiglie e hanno iniziato a picchiarsi con i cocci rotti. Una di loro è rimasta ferita. Qualcuno, allarmato dai rumori della lite, ha chiamato il NUE 112 e sul posto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile.

La transessuale, di origine colombiana, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Vannini di Roma dove è giunta in codice giallo, per una ferita lacero contusa ad una coscia. La persona ferita non è in pericolo di vita. Sull’episodio i militari hanno aperto un’indagine.