Roma, paura nella notte: lanciano bottiglie contro l’autobus e rompono i finestrini

Roma. Panico tra i passeggeri di un autobus notturno colpito all’improvviso da alcune bottiglie lanciate mentre il mezzo pubblico era in transito sulla via Tiburtina, quadrante nord est della Capitale.

Lancio di bottiglie contro autobus a Roma

Il lancio delle stesse ha danneggiato anche il mezzo in movimento che si è ritrovato con i finestrini laterali danneggiati dall’impatto degli oggetti. L’autista ha mantenuto il sangue freddo e ha proseguito la corsa al capolinea della stazione della metro dove ha poi richiesto l’intervento dei carabinieri.

Paura nella notte per i passeggeri

L’autobus preso di mira è stato quella della linea 437 in transito poco prima dell’1:00 di questa notte, tra domenica 4 e lunedì 5 settembre su via Tiburtina. Il conducente stesso ha parlato di alcune bottiglie lanciate da ignoti che hanno incrinato due vetri laterali, senza tuttavia infrangerli.

La testimonianza del conducente

Illesi, per fortuna, i passeggeri che si trovavano a bordo del 437. Poi, successivamente, impossibilitata a proseguire la corsa la vettura è stata portata in deposito. Ascoltata la testimonianza del conducente del bus sul fatto indagano i carabinieri della stazione Tor Sapienza per tentare di dare un volto a vandali che hanno compiuto il gesto.