Tivoli, l’appartamento va in fiamme: un uomo rimane intrappolato all’interno

Tivoli. Un incendio devastante e improvviso, che ha rischiato di tramutarsi in una vera e propria tragedia per un uomo rimasto intrappolato dentro il suo appartamento in fiamme. Per fortuna, però, l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo e gli operatori hanno tratto in salvo l’uomo.

Incendio in appartamento a Tivoli

Il fatto è accaduto nelle ultime ore della giornata di oggi, venerdì 9 settembre, alle 11.30, in via Lago Colonnelle, altezza del civico n.19. L’appartamento coinvolto dalle fiamme si trova al quarto piano di una palazzina, e chi passava di lì ha inevitabilmente assistito alle ondate di fumo che provenivano dall’abitazione. Tanta l’apprensione, perché l’appartamento in quel momento non era vuoto.

Leggi anche: Violento incendio nella notte a Tivoli: fiamme nella tipografia Palombi

Un uomo rimasto intrappolato tra le fiamme

Al suo interno c’era un uomo, rimasto intrappolato in mezzo alla fiamme che, nel frattempo, stavano intaccando la struttura, essendo ormai andate fuori controllo. Così, dopo l’allarme e la segnalazione, la squadra operativa territoriale di competenza (18/A),quella della Rustica (10/A) più l’ausilio di un’autoscala e un’autobotte, è tempestivamente intervenuta.

Il salvataggio dei VVF

Una volta giunti su posto i soccorritori VVF hanno tratto in salvo l’uomo. L’individuo, scosso e sotto choc, è stato recuperato ed affidato alle cure del 118. Sono al momento in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio e valutare eventuali danni strutturali all’appartamento.