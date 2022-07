Spaventoso incendio a Tivoli: in fiamme il Ponte della Pace (FOTO)

Spaventoso incendio a Tivoli, nei pressi del Ponte della Pace, quello che collega la stazione ferroviaria all’ospedale San Giovanni Evangelista. Da più di un’ora, dalle 17 circa, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile sono al lavoro per domare le fiamme, che sembrerebbero essere partite da sterpaglie. Poi, come accade spesso in questi casi, l’incendio si è propagato. Ed è attualmente di dimensioni enormi.

Cosa sta bruciando ora a Tivoli

A prendere fuoco sterpaglie tra via Giuseppe Mazzini e via Roma, poi le fiamme sono arrivate fino al ponte di legno. L’incendio è devastante e i cittadini sui social, con un tam tam, si stanno aggiornando: tanta la rabbia di chi punta il dito contro la scarsa pulizia e la manutenzione. Quello che è certo, però, è che l’alta colonna di fumo nero è ben visibile in cielo e l’odore, ormai da ore, è forte, acre. L’aria irrespirabile e vola fuliggine, anche in grande quantità.

(Foto in evidenza di Catia Petrini)