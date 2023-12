Ciao Darwin, errore clamoroso sulla D’Urso, la modifica avvenuta in fase di montaggio

Siete curiosi di sapere quale errore clamoroso sulla D’Urso è andato in onda al programma Ciao Darwin? Pochi sanno che la trasmissione non è in diretta, anche se è in prima Tv assoluta, bensì è stata registrata durante la stagione primaverile. A quel tempo la conduttrice di Pomeriggio Cinque era ancora Barbara D’Urso e non erano ancora avvenute le “pulizie” di Piersilvio Berlusconi. Ecco la modifica che è stata fatta in fase di montaggio per correggere l’errore madornale.

Errore clamoroso sulla D’Urso: viene cambiato il verbo da “ha” ad “aveva”

“La signora D’Urso aveva Ilaria Dalle Palle (la giornalista inviata di Pomeriggio Cinque) e lui mi ha portato quello tra le palle“. Ecco cosa hanno sentito i telespettatori ieri sera durante la seconda puntata di Ciao Darwin. Del resto era davvero difficile prevedere un colpo di scena così esagerato. La cacciata di Barbara D’Urso dal suo programma storico Pomeriggio Cinque è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Durante le riprese del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti fatte nella stagione primaverile non si immaginava nemmeno lontanamente tanti cambiamenti fatti di lì a poco da Piersilvio Berlusconi dopo la morte del padre l’ex Cavaliere Silvio.

Tutti i telespettatori quindi hanno notato ieri sia il cambio repentino di inquadratura che il montaggio audio sovrapposto dove si nota chiaramente il cambio del verbo avere dal presente (ha) al passato (aveva).

Sarà l’ultima edizione di “Ciao Darwin”

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Ciao Darwin e la bellissima Madre Natura Sarah Shaw ha colpito l’attenzione del pubblico da casa. Le due categorie di opposti che si sono sfidate sono state i melodici e i trapper. Si tratta di una sfida completamente nuova che non è mai stata andata in onda in passato, ma che ha entusiasmato tantissimo il pubblico da casa e anche quello in studio.

Sal Da Vinci capeggiava la squadra dei melodici ed è stato scelto proprio perché è uno dei cantanti più amati in assoluto dal pubblico italiano.

La sfida della macchina del tempo, ma anche le sfilate dei vari outfit sono sicuramente le parti più amate in assoluto dal pubblico a casa.

Non ci resta che vedere chi sarà Madre Natura la prossima puntata, ovvero la terza della stagione, e sapere quali categorie di opposti si sfideranno e se ci saranno altri errori clamorosi sulla D’Urso o altri personaggi televisivi cacciati da Piersilvio Berlusconi.

Siete curiosi di sapere cosa succederà nelle prossime puntate? Aspettiamo con trepidazione nuovi spoiler e curiosità. Forse nella prossima puntata vedremo (per la gioia delle donne) Padre Natura, l’unico personaggio maschile scelto questa stagione per vestire il ruolo più amato dai telespettatori.