Cinema e teatri, dal 10 marzo 2022 si può tornare a consumare cibo e bevande

Cinema e teatri: al via le consumazioni di cibo e bevande. La normalità sta piano piano tornando nella vita degli italiani: ciò che avverrà il 10 marzo 2022 è un ulteriore passo avanti. Ma andiamo con calma e vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Cinema e teatri: si torna a mangiare e bere

C’è stata la fine delle mascherine all’aperto, quindi la riapertura delle discoteche e, ancora, presto cambierà anche la capienza degli stadi, passando dal 50% al 75% a fine febbraio. Poi, pare che ci sarà anche lo stop delle mascherine al chiuso. Il 10 marzo, invece, si potranno tornare a mangiare popcorn e sorseggiare bibite davanti agli spettacoli: ciò varrà sia per cinema che per teatro. L’informazione arriva direttamente dal sottosegretario Andrea Costa: “Un’altra buona notizia nel percorso graduale di ritorno alla normalità. Dal 10 marzo sarà nuovamente possibile consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive. È quanto, infatti, prevede l’emendamento al Dl1 appena approvato all’unanimità dalla Commissione Affari Sociali della Camera e su cui, in rappresentanza del Governo, ho espresso parere favorevole. Una risposta molto importante per alcuni dei settori tra i più colpiti in questi due anni di pandemia. Un nuovo segnale di ripartenza”. Segue poi il commento del deputato di Italia viva Mattia Mor: “L’approvazione all’unanimità di un emendamento che darà possibilità a teatri, cinema, sale concerto e strutture per eventi sportivi dal 10 marzo di tornare a distribuire cibo e bevande, è un’ottima notizia.” E, ancora: “In questo modo si permette a queste strutture di tornare a lavorare a tempo pieno e agli utenti di poter avere esperienza piena. Siamo contenti di aver potuto contribuire a questo ulteriore passo verso il ritorno alla normalità”.