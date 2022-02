Limite contanti 2022, nuova modifica al tetto massimo: non sarà più mille euro

Limite contanti 2022. A partire da quest’anno è stata infatti introdotta una nuova modifica al tetto massimo, non più fissato al limite dei mille euro. Durante l’esame degli emendamenti al decreto legge Milleproroghe il voto di Lega e Forza Italia è risultato determinante e l’effeto è stato proprio quello di spostare la soglia massima ma mille a duemila euro.

Limite contanti 2022, nuova modifica del tetto massimo

Quella del tetto ai pagamenti in contanti è una storia di lunga data. Infatti a partire dal 2011 con il decreto Salva Italia fu stabilito il limite a mille euro. Tetto nuovamente alzato nel 2016 e riabbassato quest’anno per circa un paio di mesi. Pertanto, fino al 31 dcembre 2022 il tetto è fissato a duemila euro. In caso di superamento del tetto, si rischia una sanzione amministrativa che oscilla dai mille ai 50mila euro. Invece per quello che riguarda i pagamenti digitali, il governo aveva sì deciso di sanzionare gli esercenti in caso rifiutassero pagamementi digitali ma soltato a partire dal primo gennaio 2023.