Cisterna, violenze domestiche, fermato uomo “fuori controllo”: ieri l’ultimo raptus

Era tarda serata, precisamente le 22.10 di ieri, 11 gennaio 2022, quando i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione di un 34enne, cogliendolo in flagranza di reato di maltrattamenti familiari. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine perché non era la prima volta che aggrediva e minacciava i familiari: l’intervento è stato infatti richiesto proprio perché quello di ieri sera è stato l’ultimo ed ennesimo atto.

Violenze domestiche a Cisterna Latina

Era tarda serata quando l’uomo ha dato in escandescenza: ha iniziato a urlare, minacciare e aggredire verbalmente i suoi familiari, distruggendo completamente l’abitazione. Il soggetto, un uomo di 34 anni italiano, già noto alle forze dell’ordine per via di precedenti e reati analoghi, alla vista dei militari si è scagliato su di loro. A suo carico sono stati riconosciuti molti e gravi indizi di colpevolezza per il reato di maltrattamenti in famiglia a danno dei prossimi congiunti, nello specifico “maltrattamenti contro familiari e conviventi”, oltre che il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il 34enne ha manifestato una totale incapacità di controllo, al punto che è stato più volte protagonista di atti di violenza verso cose e persone: quello di ieri sera è stato solo l’ultimo.

Maltrattamenti contro i familiari e conviventi

Il reato di “maltrattamenti contro familiari e conviventi” appartiene a una sfera molto delicata (gli articoli che lo trattano sono indicati con il “codice rosso”) in quanto si tratta di azioni particolarmente insidiose poichéo avvengono in un contesto considerato in genere sicuro, come quello della famiglia. Per questo i militari hanno sottolineato l’estrema attenzione per la sicurezza delle vittime di data circostanza.