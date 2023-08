Cittadina perde la pazienza contro i turisti, il simpatico cartello: “Dopo le 12…”

Cittadina perde la pazienza e si scaglia contro i turisti portando in giro un curioso cartello.

Giorno dopo giorno soprattutto nelle grandi città, si assiste un po’ a tutto. In questi giorni stanno circolando sui social diversi cartelli, alcuni di questi anche piuttosto simpatici e curiosi.

Nel dettaglio vogliamo parlarvi oggi di un video andato particolarmente virale sui social. In questo video si vede esattamente una ragazza che a Roma mostra un cartello indirizzato proprio agli stranieri, con tanto di indicazioni riguardo le modalità e gli orari per la consumazione del cappuccino.

Quest’ultima è una delle bevande più amate e bevute in assoluto al mattino. A quanto pare però il cartello in questione indicava una dicitura ben specifica, che di certo non è passato inosservata e che ha fatto il giro del web.

Cittadina perde la pazienza e si scaglia contro i turisti

Effettivamente quante volte entrando in un bar in qualsiasi momento della giornata abbiamo assistito a scene in cui i turisti chiedono un cappuccino, anche se in realtà non è proprio mattino?

Noi italiani siamo in genere proiettati a consumare questo tipo di bevanda al mattino spesso accompagnato da un cornetto o qualsiasi altro dolcetto. I turisti invece sono soliti consumare il cappuccino anche durante l’arco della giornata, a prescindere da ciò che stanno mangiando e dunque se è dolce o salato.

Insomma, non è difficile trovare un turista in Italia mangiare un piatto di spaghetti, accompagnato da un cappuccino.

E’ per questo che è la creatrice della pagina Instagram Rome Italy Travel ha voluto fare un appello a questi turisti italiani, chiedendo di non ordinare un cappuccino dopo mezzogiorno.

Nel lanciare questa iniziativa, la giovane è apparsa proprio davanti alla fontana di Trevi con un cartello tra le mani e la scritta sopra indicata.

Una ragazza tra le vie di Roma con un cartello ironico e divertente

Una ragazza in questi giorni è stata avvistata tra Piazza Navona e il Pantheon con sulle mani un cartello con un messaggio rivolto principalmente ai turisti.

Il video in questione mostra quindi questa giovane ragazza dai capelli biondi e con degli occhialini neri molto piccoli sul viso, con in mano un cartello.

Pare che si tratti di un messaggio meglio di un consiglio per gli stranieri che in questo momento si trovano in visita in città.

Molti hanno ammirato la giovane ragazza facendole anche delle foto e dei video che sono finiti inevitabilmente sui social.

Un messaggio piuttosto ironico ma anche molto veritiero e realistico.” per favore non ordinate un cappuccino dopo le ore 12:00″.

La ragazza ha scritto questo messaggio su questo cartello e lo ha mostrato tra le vie di Roma e nei pressi anche dei monumenti più importanti della capitale.

Questa idea della giovane ragazza è stata accolta con grande entusiasmo da parte dei cittadini Romani ma soprattutto da baristi e camerieri che hanno deciso di fare anche un selfie con la giovane donna.

Oltre a far sorridere, questo cartello ha fatto anche parecchio riflettere visto che sembrerebbe dai dati, che noi italiani non conosciamo affatto le regole della caffetteria.

Gran parte dei turisti stranieri non sanno che effettivamente il caffè con la schiuma di latte, quindi il cappuccino si beve fino a 12:00.

“No cappuccino dopo le ore 12”

Nelle grandi città, infatti molti turisti si trovano a ordinare un cappuccino in qualsiasi ora della giornata anche subito dopo un pranzo o una cena, abitudine che per noi è del tutto insensata.

Questo iniziativa, ad ogni modo, ha riscontrato un successo davvero strepitoso soprattutto sui social dove le sue foto sono state parecchio diffuse e molti si sono schierati dalla sua parte e contro il Mood del cappuccino dopo mezzogiorno.

Se da una parte l’iniziativa della giovane donna ha trovato grande riscontro, dall’altra ad esempio la rivista Gambero Rosso ha espresso il suo dissenso.

La rivista infatti ha sottolineato come ognuno abbia la libertà di fare quel che vuole senza ovviamente andare a ledere la libertà degli altri, come ordinare un cappuccino durante l’arco della giornata qualora ne abbia desiderio.