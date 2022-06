Civitavecchia, nervoso ai controlli nascondeva cocaina in auto: arrestato

Era nervoso e particolarmente agitato un uomo di 40 anni di Civitavecchia, incensurato, fermato a seguito di un ordinario controllo da parte degli agenti di polizia del comando locale. Questo suo atteggiamento ha insospettito i poliziotti che hanno voluto vederci chiaro ed avevano ragione. Nell’auto dell’uomo sono stati infatti rinvenuti 500 grammi di cocaina.

Viaggiava con la droga nell’auto: i controlli della Polizia

I fatti nella serata di ieri poco dopo le 21. In questo frangente, gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria hanno controllato A.S. mentre viaggiava a bordo della propria auto. Ma qualcosa non quadrava. L’atteggiamento dell’uomo, infatti, era particolarmente nervoso ed insofferente alle verifiche in corso in quel momento.

Perquisita l’auto e l’abitazione

Ciò ha insospettito la Polizia che ha così deciso di estendere il controllo al mezzo effettuando la perquisizione del veicolo e rinvenendo all’interno una scatola, occultata tra i sedili, due involucri di cocaina del peso complessivo di circa 500 grammi.

La perquisizione è stata poi estesa anche all’abitazione del 40enne dove veniva rinvenuto e sequestrato materiale utile al confezionamento dello stupefacente in dosi.

L’arresto

Dopo la convalida dell’arresto nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia Giudiziaria.