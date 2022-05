”Mai avuta la patente in vita mia”: così un 73enne alla guida fermato per un controllo

Labico. Era alla guida della sua auto e stava percorrendo via Casilina. Velocità sostenuta, nessuna infrazione stradale e rispetto del codice: tutto nella norma, apparentemente. A parte l’età avanzata, 73 anni, di primo acchito non c’era davvero nulla di particolare in lui.

Tuttavia, alla semplice richiesta di mostrare la patente, l’anziano signore si è mostrato impossibilitato a farlo. Il motivo? Non l’ha mai avuta, a quanto pare.

73enne di Labico alla guida senza patente

Alle domande dei Carabinieri, l’uomo ha risposto di non aver mai preso la patente e di aver fatto sempre affidamento sugli altri, ma questa volta, però, aveva deciso di fare di testa sua. Questa è la stravagante situazione capitata ai militari dell’arma della stazione di Labico, un piccolo comune nella provincia di Roma, dove l’uomo anziano è stato fermato per un controllo di routine.

Il 73enne, residente a Labico, non ha dato nessun’altra spiegazione valida e di conseguenza è stato sanzionato con una multa di 5mila euro ed il fermo amministrativo della citycar per tre mesi.

I controlli anti-droga sul territorio

Intanto, nel corso dei controlli che si sono sviluppati nelle ultime ore sul territorio, in particolare tra i comuni di Colleferro, Labico e Carpineto Romano, i Carabinieri oltre alle verifiche stradali, hanno svolto anche un servizio di prevenzione finalizzato soprattutto a disincentivare il consumo di sostanze stupefacenti e droghe tra i più giovani.

Il bilancio che ne è seguito, è di 5 persone segnalate alla Prefettura di Roma in qualità di assuntori di droghe, e di circa 15 grammi di hashish sequestrati.

A finire nei guai sono stati un 26enne e 24enne di Colleferro, un 22enne di Valmontone e un 21enne di Genazzano, tutti trovati in possesso di una modica quantità di stupefacente dichiarata per uso personale.