Colori Regioni, da lunedì 21 febbraio 2022 4 Regioni da zona arancione a gialla: l’elenco completo

I casi positivi in Italia, fortunatamente, sembrano essere in calo e arrivano buone notizie perché da lunedì 21 febbraio quattro Regioni dalla zona arancione torneranno in quella gialla. Ma cosa cambierà? E quale sarà la nuova cartina ‘colorata’ dell’Italia dalla prossima settimana?

Leggi anche: Restrizioni Covid, quando tolgono Green Pass e Stato di Emergenza in Italia: le parole di Draghi in conferenza stampa

Colori Regioni da lunedì 21 febbraio 2022: cosa cambia

La situazione epidemiologica nel nostro Paese sta migliorando, la curva sta scendendo e anche negli ospedali, dopo mesi in affanno, si torna a respirare. Insomma, dati incoraggianti al punto che dopo il classico monitoraggio del venerdì, il ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza, che sposta diverse Regioni dall’arancione al giallo. Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle D’Aosta passeranno in zona gialla, mentre il Friuli Venezia Giulia dovrà restare un’altra settimana in arancione.

Zona gialla, bianca e arancione: cosa cambia, le regole

Per le persone vaccinate, in realtà, tra le zone colorate non c’è più nessuna differenza. Questo perché tutto si basa sul Green Pass, nella sua versione base e rafforzata, che è ormai indispensabile per partecipare alla vita sociale (e non solo).