Coltivava e confezionava droga all’interno di casa sua, arrestato un 33enne

Nuovo fermo per spaccio di droga all’interno del comune di Minturno, in provincia di Latina. I Carabinieri del gruppo NORM della Sezione Radiomobile avrebbero fermato un ragazzo del posto, dopo aver trovato nella sua abitazione numerose sostanze stupefacenti, per uso personale e per il mercato illegale della droga. L’operazione compiuta dai Carabinieri della Compagnia di Formia, si sarebbero svolte nel fronte delle azioni per contrastare i reati contro il patrimonio.

L’arresto dello spacciatore di droga

L’operazione avvenuta nel comune di Minturno, ha visto un approfondita indagine investigativa verso il pusher della provincia di Latina. Le indagini sono state portate avanti dalla Compagnia dei Carabinieri di Formia, che all’interno della propria missione ha sottoposto al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi e prove a carico di diversi soggetti, ritenuti autori di recenti reati avvenuti nel territorio della Provincia laziale.

Tra questi, il fermo di un pusher nella zona di Minturno. Il ragazzo, nato nel 1989 e 33enne, è accusato di spaccio di sostanza stupefacente all’interno del territorio comunale. I militari, perquisendo la casa del ragazzo in maniera approfondita, avrebbero trovato numerose prove compromettenti per il soggetto. Nell’ispezione condotta dai militari, infatti, i militari hanno trovato anzitutto cinque piante di marijuana possedute dall’uomo.

Inoltre, al soggetto è stato contestato anche il possesso di un grammo di hashish, probabilmente questo per uso personale. All’interno della dimora del pusher, i militari nell’approfondita ispezione dei locali, hanno anche trovato tutto il materiale adatto al confezionamento delle sostanze stupefacenti: diversi grinder per sbriciolare la sostanza stupefacente; una luce a ultravioletti per far crescere le piante di marijuana; delle bustine di plastica dove impacchettare le sostanze da mettere sul mercato; un meccanismo emana calore per le piante; un contenitore in alluminio per la droga e due bilance elettroniche, per misurare il peso delle bustine di droga .