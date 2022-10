Roma, rifiuta di fare l’alcol test dopo essere stato fermato: ritirata la patente a un uomo

Aveva probabilmente passato una serata “alticcia” nel Comune di Colleferro, in provincia di Roma, così da rifiutarsi di fare l’alcol test una volta fermato da Carabinieri con la propria autovettura. E’ quello che è successo a un uomo di 56 anni, fermato in una zona nota per la movida nel Comune provinciale del territorio romano. A fermarlo, un equipaggio del NORM della stazione locale dei Carabinieri, che ha voluto vederci chiaro sul signore al volante.

Nonostante gli fosse stato chiesto di effettuare l’alcol test in maniera posata, l’uomo di 56 anni ha rifiutato di sottoporsi ai controlli per stabilire se avesse fatto uso di bevande alcoliche o superalcolici prima del fermo delle Forze dell’Ordine. Una situazione che ha costretto i Carabinieri, anche per tutelare la sicurezza della strada nel Comune di Colleferro, a ritirare la patente dell’uomo, in un periodo di sospensione dalla guida che verrà disposto in queste ore dalla Prefettura.

Le altre azioni dei Carabinieri sul territorio provinciale di Roma

I Carabinieri della Legione Lazio sul territorio di Colleferro, si sono anche distinti per due operazione di contrasto alla spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio del 27 ottobre 2022, i militari hanno fermato un giovane di 25 anni all’interno del Comune romano. Il ragazzo, davanti ai controlli di rito degli agenti, si è comportato in maniera agitata dal primo secondo. Una situazione che ha fatto insospettire i Carabinieri, tanto da indagare meglio riguardo la vita del ragazzo. Durante la sua perquisizione, gli è stato trovato un panetto di hashish del peso di 100 grammi. Il giovane è stato subito arrestato, la droga sequestrata. Al termine formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari come disposto dal Tribunale di Velletri.

Sempre ieri a Colleferro, questa volta nelle ore serali, è stato fermato un 18enne del posto. In questo caso, il maggiorenne è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana. In questo caso, per il 18enne è scattata la segnalazione alla Prefettura di Roma quale consumatore.