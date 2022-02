Come divertirsi online con lo smartphone

Ti è mai capitato di trovarvi da qualche parte, magari in coda alle poste, in treno o più semplicemente ti stai annoiando, e devi trovare qualcosa da fare per ingannare un po’ il tempo? Sicuramente è in questo genere di occasioni che niente sarà mai così utile come il tuo caro vecchio smartphone che sta in tasca!

Si potrà dare uno sguardo alle ultime news, scrollare sui social network, controllare la propria mail, ma soprattutto giocare un po’. Praticamente è da quando è nato il mondo che l’essere umano ha visto il gioco come un passatempo ideale per non annoiarsi troppo.

Proprio per questo motivo ti riportiamo quindi una serie di giochi che ti permetteranno di ingannare, o di ammazzare, il tempo e funzioneranno sia che tu possieda un dispositivo Android che uno iOS. Insomma, funzioneranno sia con il tuo attuale telefono oppure con il tuo prossimo iPhone! Sei pronto? Allora cominciamo!

Brothers in Arms 3: Sons of War

Sei hai visto l’omonima serie TV oppure sei un patito di sparatutto della Seconda Guerra Mondiale, come ad esempio Call of Duty, allora questo titolo ti piacerà sicuramente! Potrai controllare una serie di diversi soldati della compagnia aviotrasportata per delle missioni dove bisognerà liberare l’Europa dai nazisti. Preparatevi ad azione, la giusta dose di esagerazione ed anche qualche elemento non proprio storico!

Temple Run

Sei cresciuto con i film del mitico Indiana Jones e cerchi qualcosa di carino e veloce per far passare dei minuti morti? Bene, perché con questo gioco, incluso il suo seguito, vestirai i panni di un intrepido archeologo che dovrà sfuggire ad orde di bestie feroci, schivare burroni ed altri ostacoli e raccogliere delle monete d’oro in una corsa a perdifiato in un ambiente che mischia giungla ed antichi templi.

Retrogaming di qualità

Cercando con attenzione potrai trovare degli emulatori, oppure i vari titoli singoli, che contengono alcuni dei capolavori del videogioco targati anni Ottanta. Dai classicissimi Tetris, Pac – Man, Super Mario Bros., Kirby, Double Dragon, Teenage Mutant Ninja Turtles, i primi The Legend of Zelda e così via. Trasforma il tuo smartphone nella tua piccola sala giochi personalizzata!

Gold Diggers

Sicuramente avrai sentito nominare il celebre libro “Viaggio al centro della Terra” di Jules Verne. Molto bene, questo gioco è un titolo che potrà farti ricordare quelle atmosfere fantascientifiche miste però a vecchie conoscenze cinematografiche del calibro di “Tremors”. In sostanza dovrete farvi largo con una navetta, appunto verso il centro della Terra, per raccogliere quanto più oro possibile e sfuggire da un vermone gigante e mille altri ostacoli. E non scordate che potrete anche personalizzare il vostro mezzo!

Tentando la fortuna

Chiudiamo questa breve lista ricordandoti che, se ti piacciono i giochi d’azzardo, allora puoi considerare l’idea di fare qualche puntata sulla slot gallina per gustarti tutta l’atmosfera di una classica slot da bar, colorata e divertente, in sicurezza. Naturalmente ricordati sempre di giocare con moderazione.

Se poi questi titoli non dovessero piacerti, oppure li hai già provati, allora te ne ricordiamo altri tre che meritano comunque ancora più di una partita! Rifatti una run a Plant VS Zombies, Angry Birds e Metal Slug Defense.