Come le nuove modifiche tecniche sul gioco d’azzardo nel Lazio influenzano i giocatori

La regione del Lazio ha recentemente modificato delle norme tecniche sul gioco pubblico. La modifica di tali norme ha sollevato alcune questioni di diversa natura, che potrebbero avere delle ripercussioni su svariati ambiti sia economici che culturali. Queste modifiche vanno a modificare le abitudini dei giocatori, la durata di gioco, e puntano a modificare il funzionamento stesso delle macchine da gioco.

Le regole tecniche che sono state soggette a modifica nella regione Lazio riguardano gli apparecchi di gioco. Queste modifiche, apportate quest’anno con la legge regionale numero 16 dell’11 agosto 2022, richiedono ancora la sostituzione dei dispositivi di gioco. Ulteriormente, richiedono anche una nuova redazione delle norme tecniche degli apparecchi stessi. Cosa propongono, più nello specifico, tali modifiche?

Le Modifiche

Domenico Faggiani, componente dell’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo, parla di tali modifiche sottolineando che c’è una differenza di natura tra disposizioni emanate cercando di tutelare la salute dei cittadini, e tra il tentativo di disciplinare le regole tecniche degli apparecchi stessi. Esse non dovrebbero essere modificate da altri enti se non dal Tulps e dai relativi decreti attuativi. Ma il gioco d’azzardo ormai ha assunto molte forrme diverse, alcune meno fisiche di altre, e dunque meno controllabili dal punto di vista tecnico.

Quando si parla di gioco d’azzardo, e di tutte le modifiche apportate a questo ambito negli ultimi mesi, si tende a dimenticare che il gioco d’azzardo online sta diventando, giorno dopo giorno, l’opzione prediletta da molti giocatori. E certo, mantenendo lo stesso livello di fascino e di sfide mozzafiato, il gioco d’azzardo online offre una valida alternativa al gioco d’azzardo tradizionale. Oltretutto, il gioco d’azzardo online è facilmente accessibile per tutti coloro che possiedono uno smartphone – si può giocare senza spostarsi da casa! Puoi trovare dei bonus per i casinò online qui e cominciare subito ad entrare in questo fantastico mondo che promette emozioni forti e giochi sempre nuovi, tutto ovviamente dal comfort della propria dimora. Come fare a dire di no?

La Legge Regionale

Con questa legge regionale si va a modificare la norma relativa al distanziometro, che eliminando la retroatività e riducendo la distanza da 500 a 250 metri, modifica sostanzialmente la legge pre-esistente. Con queste modifiche vennero anche introdotte delle specifiche prescrizioni riguardanti i requisiti richiesti, in quanto gli apparecchi da gioco con vincita in denaro sarebbero potuti restare attivi nel territorio regionale. Come reagiranno a questa modifica non solo i giocatori, ma anche gli operatori di gioco? Non tutti sembrerebbero essere d’accordo con tali modifiche o con l’impatto che esse potrebbero avere sui guadagni, sulla clientela e sulle abitudini di molti.

Molte sono le modifiche che vediamo attuarsi in ambiti diversi, che siano culturale, economico o di intrattenimento. Tali modifiche avranno delle ripercussioni sul tessuto sociale e, per quanto riguarda il gioco d’azzardo, sono puntate a ridurre la frequenza delle singole giocate, ed ad introdurre una pausa obbligatoria. Questo tipo di modifica andrà a cambiare le abitudini di tutti quei giocatori che ancora si affidano al gioco d’azzardo nel suo formato tradizionale, e non sono ancora stati vinti dal fascino del gioco d’azzardo online.