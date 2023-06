Come mai persino negli hotel stanno mettendo l’acqua ossigenata in doccia

Perché anche negli hotel viene messa l’acqua ossigenata in doccia? Per quali altri usi può essere destinato questo prodotto?

Il perossido di idrogeno, noto anche come H2O2, è un composto che raramente è assente dalle case degli italiani.

Indispensabile nelle situazioni quotidiane, questo prodotto viene utilizzato per igienizzare piccole ferite cutanee e si trova tipicamente in ogni armadietto dei medicinali.

La maggior parte delle persone non sa che il perossido di idrogeno ha molti usi oltre alle cure di base e al pronto soccorso.

Infatti, può essere utilizzato anche per le pulizie domestiche. Ad esempio, è una scelta eccellente per sbiancare e disinfettare la doccia.

Come usare l’acqua ossigenata in doccia

Lo sviluppo di muffe dovute all’elevata umidità e all’acqua stagnante è tra i rischi più significativi per il mantenimento delle condizioni igieniche sotto la doccia.

Per eliminare il problema, il perossido di idrogeno è una soluzione eccellente. Crea dischetti struccanti saturi della sostanza e applicali sulle regioni e sugli angoli interessati.

Attendere alcuni minuti affinché la soluzione faccia effetto prima di rimuoverla con uno spazzolino da denti.

Non è raro che si sviluppino accumuli di calcare nelle docce per ragioni identiche. Una soluzione efficace a questo problema è creare una pasta di bicarbonato di sodio e perossido di idrogeno, che può essere applicata sulle zone interessate con una spugna per ottenere risultati ottimali.

Cerchi una soluzione agli antiestetici residui neri che si accumulano lungo le giunzioni e le giunzioni dei bordi? Ancora una volta, il rimedio più efficace per questo problema è il perossido di idrogeno.

Per riportare le tue fughe al loro antico splendore, cospargi prima il bicarbonato sulle aree interessate.

Successivamente, spruzza il perossido di idrogeno sul bicarbonato e lascialo riposare per un po’.

Dopo aver concesso il tempo alla soluzione di agire magicamente, usa uno spazzolino da denti per rimuovere eventuali detriti rimanenti e voilà! Le tue fughe sembreranno come nuove.

Oltre al suo uso principale, questo particolare articolo può anche fungere da legittimo sgrassatore.

Applicandone una piccola quantità su una spugnetta e strofinandola sulle zone interessate dalle macchie, la sostanza le eliminerà efficacemente in toto.

Altri usi dell’acqua ossigenata

Una delle applicazioni più popolari del perossido di idrogeno è come soluzione per il collutorio, tipicamente a una concentrazione del 3%, per lo sbiancamento dei denti.

Tuttavia, è importante prestare attenzione quando si utilizza questa sostanza. Per creare un dentifricio naturale che sbianca i denti, unisci un cucchiaino di bicarbonato di sodio con due cucchiaini di perossido di idrogeno. Questa miscela dovrebbe essere utilizzata ogni due settimane.

Supponiamo di avere scolorimento o macchie sulle unghie causate dal fumo o dall’applicazione di smalti colorati.

In tal caso, puoi provare a sbiancarli usando il perossido di idrogeno. Per fare questo, aggiungi un cucchiaio di acqua ossigenata a una casseruola di acqua calda, quindi immergi le unghie in questa miscela per dieci minuti.

Le eccezionali proprietà battericide dell’acqua ossigenata ne fanno un potente strumento nella prevenzione delle comuni micosi che spesso affliggono i piedi e le unghie di chi frequenta piscine e palestre.

Per utilizzare questo rimedio, aggiungi semplicemente piccole quantità di perossido di idrogeno in una ciotola piena d’acqua e immergi i piedi per circa dieci minuti.

È meglio eseguire questo pediluvio la sera o dopo aver svolto attività fisica.

Per rimediare agli inestetismi della pelle del viso o delle mani, si può applicare il perossido di idrogeno a piccole dosi ea basse concentrazioni.

Un batuffolo di cotone dovrebbe essere usato per tamponare l’area interessata una volta al giorno.

Dopo l’applicazione, è importante applicare una protezione solare alta (con un SPF minimo di 50) sulla zona trattata.

Acqua ossigenata per schiarire i capelli e per combattere l’acne

I cosmetici per schiarire i capelli usano spesso il perossido di idrogeno. Per ottenere capelli più chiari, si può creare una soluzione fai da te a casa con moderazione.

La soluzione può essere preparata diluendo 5 cucchiaini di perossido di idrogeno al 3% con 200 ml di acqua.

Si consiglia di spruzzare questa soluzione sui capelli bagnati una volta alla settimana utilizzando un contenitore spray.

Molte persone trascurano i potenziali benefici del perossido di idrogeno e acquistano invece prodotti specializzati per affrontare l’acne.

Tuttavia, questo versatile articolo per la casa è effettivamente efficace nel disinfettare e calmare la pelle con brufoli.

Basta applicarlo sulle aree interessate usando un batuffolo di cotone, almeno una volta al giorno.

È un compito comunemente trascurato, ma è importante disinfettare periodicamente lo spazzolino da denti.

Un metodo efficace consiste nell’immergere lo spazzolino da denti nel perossido di idrogeno per un’intera notte.