Concerto Blanco al Rock in Roma 2022: data, orario e biglietti

Concerto Blanco a Roma: in arrivo le nuove date del tour. il giovanissimo cantante neo vincitore di Sanremo 2022 (in coppia con Mahmood) ha affermato che si esibirà il 28 luglio 2022 al festival Rock in Roma. Il 19enne è molto legato a Roma in quanto tifoso dell’omonima squadra calcistica. Del resto il papà è proprio della capitale. Scopriamo tutte le informazioni al riguardo!

Leggi anche: Nomination Oscar 2022: candidati, presentatori, orario e dove vedere la diretta tv e streaming oggi 8 febbraio

Il Rock in Roma

“Ho giocato a calcio e sono un super tifoso della Roma. Sono stato influenzato da mio padre che è proprio di Roma: sono metà bresciano e metà romano. Mio padre si è trasferito dopo aver conosciuto mia mamma: è qui da vent’anni ma parla ancora dialetto romano”, queste le sue dichiarazioni. C’è da immaginarsi, quindi, che sia super eccitato per la manifestazione Rock in Roma che si svolge principalmente all’ippodromo delle Capannelle (Appia Nuova). L’area ha un potenziale per 30mila persone. Il primo anno del festival è stato il 2009. Al momento non sono stati ancora messi in vendita i biglietti per il concerto di Blanco, ma presto saranno disponibili sul sito Rock in Roma. Essi potranno essere acquistati a partire da domani, martedì 8 febbraio 2022 dalle ore 14.00 anche su vivoconcerti.com

Concerto Blanco: le date

Ecco le date estive del tour di Blanco: Locarno (18 giugno – Connection Festival), Genova (24 giugno Goa Boa_The Next Day), Alba (CN) (9 luglio – Collisioni Festival) L’Aquila (17 luglio – Pinewood Festival), Lucca (21 luglio – Lucca Summer Festival), Servigliano (FM) (23 luglio – NoSound Fest) Roma (28 luglio – Rock In Roma), Catania (30 luglio – Villa Bellini), Matera (3 agosto – Sonic Park Matera), Gallipoli (LE) (4 agosto – Parco Gondar), Cattolica (RN) (6 agosto – Arena Della Regina) e Milano (17 settembre – Ippodromo Snai San Siro).