Concorso Agenzia delle Dogane, bando per 564 assunzioni: requisiti e stipendio

L’Agenzia delle Dogane assume 564 persone. Attivo il bando di presentazione. Quali requisiti e stipendio sono necessari per candidarsi.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assume. Si cercano nuove figure dotate e preparate sotto diversi aspetti: il ruolo di funzionario è importante anche perchè garantisce la possibilità di fare da interfaccia con il pubblico che cerca risposte e chiarimenti sui vari aspetti burocratici da tenere e non solo.

Naturalmente le candidature sono aperte dal 12 febbraio e terminano il mese successivo nello stesso giorno. Dunque per fare domanda è necessario presentare il Curriculum completo di documenti e qualifiche richieste presso il portale INPA e sperare di essere selezionati.

Agenzia delle Dogane: al via le assunzioni

Ci saranno due prove: una prima scritta, mentre la seconda sarà di tipo orale. Quel che rassicura gli interessati è l’alto numero di posti da assegnare: 564 su un intero di 12.500 dipendenti da colmare entro i prossimi mesi. Un rinnovamento netto e importante che serve non solo a ringiovanire il parco dipendenti, ma anche a dare una nuova dimensione all’azienda.

Più aperta al futuro e meno schiava dei canoni di un tempo: è necessario dotarsi di Diploma e Laurea ed è richiesta una buona conoscenza della lingua Inglese. Almeno B1. Nella divisione preposta 487 sono i posti disponibili in qualità di Funzionario Amministrativo Tributario, 57 come Funzionario Amministrativo Tributario esperto in Comunicazione e 72 come Funzionario Tecnico Professionale esperto nel settore delle Accise.

Le specifiche contrattuali

Le candidature saranno valutate e nei prossimi mesi verranno formulate le date delle singole prove secondo il sistema ADM. Non resta, dunque, che attendere per sperare di essere chiamati: secondo le statistiche gli interessati a un posto in Agenzia sono più del 30%. Un luogo ambito anche per il tipo di contrattualizzazione: rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso di ferie e malattie, con relativi scatti di carriera. Così come previsto dal Bando ADM.