Congedo Parentale, novità dal 13 agosto 2022: cosa cambia

A partire dal 13 agosto 2022 cambieranno alcune regole per quanto riguarda il congedo parentale. Entreranno in vigore le nuove regole contenute nel Decreto Legislativo numero 105 del 30 giugno 2022 per migliorare la conciliazione dei tempi vita lavoro.

Congedo parentale: cos’è

Il congedo parentale è un periodo di pausa dal lavoro che può essere richiesto da entrambi i genitori lavoratori purché sia ripartito tra i due e può essere richiesto soltanto nel caso in cui il figlio in questione abbia meno di 13 anni. Le nuove regole riguardano il termine entro cui si può usufruire del congedo e l’età del figlio entro la quale viene riconosciuta l’indennità.

Si ampliano le possibilità per tutti i lavoratori di astenersi dal lavoro per la gestione dei carichi di cura familiare. Vengono introdotte maggiori tutele per i genitori soli, più tempo per fruire delle indennità previste e un maggiore periodo di copertura.

Ecco cosa cambia dal 13 agosto

Il congedo potrà essere utilizzato da entrambi i genitori entro 9 mesi, e non più entro i 6 mesi e l’indennità viene riconosciuta, indipendentemente dal reddito, fino ai 12 anni di età del figlio.

Una delle novità più importanti riguarda il periodo di fruizione che spetta al genitore solo: fino ai 12 anni di vita del bambino o della bambina i genitori possono richiedere un periodo di congedo parentale che può arrivare a un massimo di 10 mesi, elevato a 11 mesi nel caso in cui il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

Se è la madre a farne richiesta, quest’ultima ne avrà diritto per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi. Se è l’unico genitore il congedo si estende fino a 10 mesi. Se la richiesta viene presentata dal padre, quest’ultimo ne ha diritto dal momento della nascita del figlio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.